ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Αυτοί είναι οι 26 του Τομέα Αυτοδιοίκησης – Ηχηρές παρουσίες

Η ανακοίνωση της νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αναφέρει:

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ανακοίνωσε σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο τον Τομέα Αυτοδιοίκησης της Παράταξης μας.

Σε μια χρονική στιγμή όπου η κυβερνητική παράταξη έχει ανοίξει πόλεμο με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης αφαιρώντας πόρους αλλά διατηρώντας τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες στους ΟΤΑ ήταν υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ να έχει συγκεκριμένη δομή και αυτόνομη πρόταση για τις αλλαγές που θελουμε να επέλθουν.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ υπήρξε στο παρελθόν η παράταξη που έκανε τις τομές στην αυτοδιοίκηση με τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με βασική αρχή την αποκέντρωση και την ανάληψη ευθυνών μαζί με τους κατάλληλους πόρους.

Σήμερα η ευθύνη της Δημοκρατικής Παράταξης είναι μεγαλύτερη από ποτέ για να δημιουργήσει μέτωπο μαζί με τον κόσμο της Αυτοδιοίκησης απέναντι στο αφήγημα του συγκεντρωτισμού και της απαξίωσης των ΟΤΑ.

Σε κεντρικό επίπεδο η Αχαΐα θα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων και πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Θανάση Παπαδόπουλο και τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και μέλος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρη Αλεξόπουλο.

Σε επίπεδο Νομού Αχαΐας συμμετέχουν αυτοδίκαια οι Δήμαρχοι Ερυμανθου και Αιγιάλειας, Θεόδωρος Μπαρής και Τάκης Ανδριόπουλος.

Τα υπόλοιπα μέλη του τομέα με αλφαβητική σειρά έχουν ως εξής:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΔHMAKOΠOYΛOΣ ΦΩTHΣ 9. ΔΡΙΒΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗ ΒΑΣΩ

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του τομέα σε περιφερειακό επίπεδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



