ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για μικρομεσαίους: Ζητά 120 δόσεις, κούρεμα προσαυξήσεων και προστασία από κατασχέσεις

Στο ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς τον ΕΦΚΑ και την Εφορία παρεμβαίνουν η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και το Δίκτυο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, καταθέτοντας πέντε προτάσεις που, όπως υποστηρίζουν, μπορούν να δώσουν ανάσα στην αγορά. Στην ανακοίνωσή τους επικαλούνται επίσημα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με τα οποία το 60% των οφειλετών χάνει τις ρυθμίσεις λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται, το 60% όσων εντάσσονται σε ρυθμίσεις χάνουν τελικά τη δυνατότητα να τις τηρήσουν, όχι από επιλογή αλλά επειδή αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν. Το στοιχείο αυτό, όπως υπογραμμίζουν, αποτυπώνει με σαφήνεια ότι το σημερινό πλαίσιο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά συχνά το ανακυκλώνει, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις σε διαρκές αδιέξοδο.

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων

Κεντρικό αίτημα των επαγγελματικών φορέων, όπως αναφέρεται, είναι η θεσμοθέτηση μιας νέας ρύθμισης έως 120 δόσεων, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματική ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Η λογική πίσω από αυτή την πρόταση είναι ότι χρέη τα οποία σήμερα παραμένουν ουσιαστικά ανενεργά και δύσκολα εισπράξιμα, μπορούν να μετατραπούν σε σταθερή ροή εσόδων για το Δημόσιο, εφόσον δοθεί στους επαγγελματίες η δυνατότητα να τα εξυπηρετήσουν με ρεαλιστικούς όρους.

Οπως σημειώνεται, η πρόταση αυτή δεν επιβαρύνει δημοσιονομικά το κράτος. Αντίθετα, μπορεί να ενισχύσει τη συνέπεια και να κρατήσει ενεργούς ανθρώπους της αγοράς που σήμερα βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στις οφειλές και στην αδυναμία εξυπηρέτησής τους.

Μείωση προσαυξήσεων και τόκων

Ενα δεύτερο κρίσιμο σημείο αφορά το βάρος των πρόσθετων επιβαρύνσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει, σύμφωνα με το κείμενο, ότι περίπου το 40% των συνολικών οφειλών δεν αφορά το αρχικό κεφάλαιο, αλλά προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη που έχουν συσσωρευτεί με τα χρόνια.

Η θέση που διατυπώνεται είναι ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο διαγραφής μέρους αυτών των επιβαρύνσεων για όσους μπαίνουν σε ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς. Στόχος είναι το χρέος να καταστεί πραγματικά διαχειρίσιμο, ώστε να μην καταρρέει κάθε προσπάθεια ρύθμισης κάτω από ένα υπερβολικά διογκωμένο ποσό.

Προστασία από κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη προστασίας των μικρών επιχειρήσεων από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ να εντείνουν ελέγχους και διαδικασίες δέσμευσης λογαριασμών, προτείνεται η δημιουργία ενός ουσιαστικού πλαισίου προστασίας για όσους τηρούν τις ρυθμίσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό προκρίνεται η αναστολή κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για όσο διάστημα ο οφειλέτης παραμένει συνεπής, καθώς και η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται αναγκαία ώστε να μην μπλοκάρεται η καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης που προσπαθεί να μείνει ζωντανή και ταυτόχρονα να αποπληρώνει τα χρέη της.

Πιο απλός εξωδικαστικός μηχανισμός

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται και η ανάγκη βελτίωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού. Παρότι παρουσιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ρύθμισης, η εμπειρία πολλών μικρών επιχειρηματιών δείχνει, όπως επισημαίνεται, ότι η διαδικασία παραμένει σύνθετη, γραφειοκρατική και σε αρκετές περιπτώσεις απρόσιτη.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η απλοποίηση των διαδικασιών, κυρίως για μικρές οφειλές έως 30.000 ευρώ, αλλά και η αξιοποίηση αυτοματοποιημένων συστημάτων αξιολόγησης που θα επιτρέπουν ταχύτερες και πιο καθαρές λύσεις χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Αποπληρωμή χρεών με σύνδεση στην ανάπτυξη

Η πέμπτη πρόταση συνδέει τη ρύθμιση των οφειλών με την αναπτυξιακή πορεία των ίδιων των επιχειρήσεων. Αντί για οριζόντιες παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο, προτείνεται ένα πλαίσιο κινήτρων που θα ενθαρρύνει την εξωστρέφεια, την επένδυση και τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα μέσω εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ, με ταυτόχρονη υποχρέωση σταδιακής τακτοποίησης των χρεών.

Η λογική αυτής της πρότασης είναι ότι η αποπληρωμή δεν μπορεί να γίνει σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, αλλά μόνο αν οι επιχειρήσεις αποκτήσουν προοπτική ανάπτυξης και πραγματική δυνατότητα να σταθούν στην αγορά.

Συνολικά, η παρέμβαση της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και του Δικτύου Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας επιχειρεί να αναδείξει ότι το ζήτημα των οφειλών δεν είναι απλώς λογιστικό ή εισπρακτικό. Είναι θέμα επιβίωσης για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Και χωρίς ένα πιο ευέλικτο και δίκαιο πλαίσιο, η πίεση αυτή κινδυνεύει να μετατραπεί σε νέα γενιά λουκέτων.

