Σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρεται: «Με πικρή γεύση έκλεισε το 2025 για τον αγροτικό κόσμο της χώρας και της Αχαΐας.

Μπλόκα και αποκλεισμοί δρόμων για 48 ώρες από τους αγρότες στη Δυτική Ελλάδα

Παρά τις κυβερνητικές θριαμβολογίες, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είδαν στις τσέπες τους λιγότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά.

Η κυβέρνηση μιλά για «αύξηση ενισχύσεων», όμως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη… η Βασική Ενίσχυση μειώθηκε έως και 25%, ενώ η Εξισωτική Αποζημίωση κουρεύτηκε επανειλημμένα, αφήνοντας χιλιάδες παραγωγούς εκτεθειμένους.

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο είναι ότι, παρότι μειώθηκαν οι δικαιούχοι λόγω ελέγχων, τα ποσά δεν αυξήθηκαν για τους πραγματικούς αγρότες, όπως υποσχόταν η κυβέρνηση. Αντίθετα, μειώθηκαν δραστικά.

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση στην κτηνοτροφία. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω ασθενειών και ανωτέρας βίας, αποκλείστηκαν από βασικές ενισχύσεις και οδηγούνται σε οικονομικό αφανισμό. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου δεν είναι πλέον φόβος ,είναι πραγματικότητα.

Οι κυβερνητικοί αριθμοί «φουσκώνουν» τεχνητά, καθώς περιλαμβάνουν:

-παλιές οφειλές προηγούμενων ετών,

-αποζημιώσεις ζημιών,

-και περιβαλλοντικά προγράμματα που δεν αποτελούν πραγματικό εισόδημα.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας στέκεται στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων του τόπου μας και ζητά:

1)άμεση αποκατάσταση των αδικιών στις ενισχύσεις,

2)στήριξη της κτηνοτροφίας που καταρρέει,

3)διαφάνεια στις πληρωμές και πραγματικό εισόδημα για τους παραγωγούς.

Η ελληνική περιφέρεια δεν αντέχει άλλη κοροϊδία.

Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται σχέδιο, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή»..

