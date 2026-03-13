ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή

Η αντίστροφη μέτρηση για το πανελλαδικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (27-29 Μαρτίου) έχει ξεκινήσει και την Κυριακή θα στηθούν κάλπες σε όλη την χώρα για να αναδειχθούν οι σύνεδροι που θα κληθούν να λάβουν τις αποφάσεις ανασυγκρότησης του κόμματος.

Πολλοί από τους συνέδρους που θα εκλέγουν θα στελεχώσουν την κεντρική επιτροπή και άλλα όργανα του κόμματος, ενώ παράλληλα θα φανούν οι πρώτες ενδείξεις για τους συσχετισμούς που επικρατούν εντός του κόμματος και τον τρόπο που αυτοί θα επηρεάσουν τις συνεδριακές αποφάσεις.

Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με την νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας να είναι σε ανοιχτή γραμμή με όλα τα στελέχη προκειμένου να υπάρξει ενεργοποίηση σε όλα τα επίπεδα για προσέλευση στην κάλπη.

Η διορία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε την Τετάρτη και περισσότεροι από 200 στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΙΡΑΛΗ

Από την μία πλευρά ο Νίκος Μοίραλης, γραμματέας της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, μιλώντας χθες στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Ολα Λέγονται» ανέλυσε τις επικείμενες εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη συνέδρων.

Ο Νίκος Μοίραλης είπε: «Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής και η Αχαΐα έχει περισσότερους από 200 υποψήφιους που κατέρχονται στην εκλογική διαδικασία για να διεκδικήσουν μία από τις 127 θέσεις των σύνεδρων που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το έντονο ενδιαφέρον και οι πολλές υποψηφιότητες για τις εκλογές των συνέδρων στο Νομό Αχαΐας μαρτυρούν την δυναμική στην περιοχή. Στόχος μας είναι να εκλεγούν όσο το δυνατό περισσότεροι στην Αχαΐα για να έχουμε δυνατή φωνή και όλοι μαζί να αναδιαμορφώσουμε το πολιτικό αφήγημα του κόμματος ενόψει των εθνικών εκλογών. Καλούμε τους πολίτες να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για να αναδείξουμε τους συνέδρους του ΠΑΣΟΚ. Η παράταξη στοχεύει στη μεγέθυνση του πολιτικού χώρου και την ενίσχυση της ενόψει της μάχης που θα δοθεί για τις εθνικές εκλογές».

ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΘΟΥΝ ΚΑΛΠΕΣ

Η «Πελοπόννησος» συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τα εκλογικά κέντρα της Αχαΐας για τις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή 15 Μαρτίου με ωράριο 07.00-19.00 και το κόστος συμμετοχής είναι στα 2€.

Αναλυτικά ανά δήμο είναι τα εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

-11ο Δημοτικό Πατρών (Ρήγα Φεραίου & Σατωβριάνδου)

-2ο Γυμνάσιο Πατρών (Μαιζώνος 156, Τριών Ναυάρχων)

-ΚΕΠ ΡΙΟΥ (πρώην δημαρχείο, Αθηνών 6, Ρίο)

-ΚΕΠ ΟΒΡΥΑΣ (Δημοκρατίας, Οβρυά)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

(ΚΕΠ Καλαβρύτων, Αγίου Αλεξίου 35, Καλάβρυτα)

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

(πολιτιστικό κέντρο Αλέκος Μέγαρης, Κανελλοπούλου 10, Αίγιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

(ΚΕΠ Χαλανδρίτσας, νέο δημαρχείο)

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

(Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας, Παπαδημητρίου, Κάτω Αχαΐα).

