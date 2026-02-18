ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πυκνότητα σε παρόντες και απόντες στην πίτα της Νομαρχιακής

Αλλα κομμάτια πίτας κόπηκαν κι άλλα όχι. Στην εκδήλωση της κοπής προχθές το βράδυ, με διοργανώτρια τη ΝΕ του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, στο STORK LIVE STAGE, δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έδωσε το «παρών» του το «όλον ΠΑΣΟΚ»…

Η αίθουσα, πάντως, ήταν κατάμεστη, διότι προφανώς απέδωσε η κινητοποίηση των τελευταίων ημερών και παρέστησαν μεσαία στελέχη και φίλοι του Κινήματος. Ηχηρές προφανώς ήταν οι παρουσίες του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή και της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνας Σταρακά.

ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ

Οι προαναφερθέντες ομιλητές, όπως και ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Νίκος Μοίραλης, καθώς επίσης οι τρεις δήμαρχοι Γρηγόρης Αλεξόπουλος (Δυτικής Αχαΐας), Θανάσης Παπαδόπουλος (Καλαβρύτων), Θόδωρος Μπαρής (Ερυμάνθου) και ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Σκιαδαρέσης, ταυτίστηκαν στις τοποθετήσεις τους, προτάσσοντας την ανάγκη να έχει συνέχεια η οργανωτική ανασύνταξη και διεύρυνση του Κινήματος, να ενισχυθεί η εξωστρέφειά του και να συνδεθεί πάλι με τα πλατιά κοινωνικά στρώματα.

Εχοντας το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας μπροστά το Συνέδριο του Μαρτίου και ακολούθως τις βουλευτικές κάλπες, σίγουρα περίμενε ότι η προχθεσινοβραδινή εκδήλωση θα διακρινόταν, πέρα από την πυκνότητά της, και από την έντονη συσπείρωση «πασών των γενεών» του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο.

ΑΡΝΗΣΕΙΣ

Ανταποκρίθηκαν μεν στην πρόσκληση των διοργανωτών ο πρώην περιφερειάρχης και βουλευτής Απόστολος Κατσιφάρας και οι στηριζόμενοι από το ΠΑΣΟΚ δήμαρχοι Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Θανάσης Παπαδόπουλος και Θόδωρος Μπαρής, όμως απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν 10 από τους 13 έχοντες διατελέσει βουλευτές Αχαΐας.

Ητοι, οι Ανδρέας Φούρας, Δημήτρης Κατσικόπουλος, Γιώργος και Μαρία Θωμά, Μαρία Κυριακοπούλου, Μιλτιάδης Βέρρας, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Δημήτρης Κουτσόγερας, Αλέκος Χρυσανθακόπουλος και Θόδωρος Παπαθεοδώρου, που επανέκαμψε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ (ο τελευταίος, μάλλον δεν έλαβε πρόσκληση…).

Εξάλλου δεν πέρασε απαρατήρητη η απουσία του Μαρίνου Σκανδάμη, όπως και στελεχών που εκφράζουν το ιστορικό βάθος του Κινήματος, (Μιχάλης Κίτρου, Ανδρέας Κελεπούρης κ.ά.).

ΜΑΪΝΤΑΝΟΙ

Η «Απόρρητη Γραμμή» είχε επισημάνει ότι δεν θα ήταν ανέφελο το εγχείρημα της συσπείρωσης, είχε προβλέψει την απροθυμία πολλών πρώην βουλευτών να αποδεχθούν την πρόσκληση και να παραστούν στην κοπή της πίτας, κάτι που επιβεβαιώθηκε.

Οι πολλές απουσίες των πρώην σχετίζονται προφανώς με την αντίληψή τους ότι καλούνται μόνο ως… μαϊντανοί για να υπηρετηθεί ο στόχος της συσπείρωσης, χωρίς δηλαδή να έχουν ουσιαστικό ρόλο στα κομματικά δρώμενα.

ΜΑΧΙΜΟΙ

Η ανωτέρω αντίληψη ενισχύεται από τον τρόπο που έσπευσαν να άρουν κάθε αυθαίρετη ερμηνεία τρία άλλα προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που παρέστησαν, απηύθυναν χαιρετισμό στην εκδήλωση και τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο κόμμα. Αναφερόμαστε στον Απόστολο Κατσιφάρα, τον Θανάση Παπαδόπουλο και τον Κώστα Σπηλιόπουλο. Και οι τρεις, με «ένα στόμα», διευκρίνισαν ότι η τιμητική βράβευσή τους δεν σημαίνει ότι αποστρατεύονται πολιτικά. Ο πρώτος δήλωσε εμφαντικά παρών, ο δεύτερος ότι παίρνει δύναμη από την επιβράβευση του έργου του και ο τρίτος ότι εξακολουθεί «να βλέπει» την κεντρική πολιτική σκηνή.

Δεν χρειάζεται, εν κατακλείδι, ιδιαίτερος κόπος για ν’ αντιληφθεί κάποιος ότι το τοπικό ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει (ακόμη; ) ζυγαριά ακριβείας, ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει το νέο με το παλιό ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προκύψει, ως άθροισμα, το «όλον ΠΑΣΟΚ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



