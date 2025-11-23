ΠΑΣΟΚ για σχολεία: «Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τα χιλιάδες κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών.

«Δυστυχώς, κενά παραμένουν και μετά την τρίτη φάση. Έχουμε τάξεις χωρίς δασκάλους, ολοήμερα σχολεία που υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, ανύπαρκτες ειδικότητες, τμήματα ένταξης που υπάρχουν μόνο στις εξαγγελίες και σοβαρές ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ και του βουλευτή Κιλκίς Στέφανου Παραστατίδη, υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Παιδείας.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την κατάσταση «απελπιστική αποτυχία» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί» να λύσει ένα πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε με την ολιγωρία της.

«Θα εξηγήσει η κυρία Υπουργός γιατί το “επιτελικό κράτος” αποδείχθηκε ανίκανο να προγραμματίσει εγκαίρως; Μπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται ή θα επιμείνει στη θέση “κενά πάντα θα υπάρχουν”;», αναρωτιέται το κόμμα.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να εγκαταλείψει τους «ερασιτεχνισμούς», να αναγνωρίσει την αδυναμία του και να υιοθετήσει τις ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



