ΠΑΣΟΚ για σχολεία: «Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης»

Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατηγορεί το Υπουργείο Παιδείας για «ολιγωρία και ερασιτεχνισμό»

23 Νοέ. 2025 11:29
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τα χιλιάδες κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών.

«Δυστυχώς, κενά παραμένουν και μετά την τρίτη φάση. Έχουμε τάξεις χωρίς δασκάλους, ολοήμερα σχολεία που υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, ανύπαρκτες ειδικότητες, τμήματα ένταξης που υπάρχουν μόνο στις εξαγγελίες και σοβαρές ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ και του βουλευτή Κιλκίς Στέφανου Παραστατίδη, υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Παιδείας.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την κατάσταση «απελπιστική αποτυχία» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί» να λύσει ένα πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε με την ολιγωρία της.

«Θα εξηγήσει η κυρία Υπουργός γιατί το “επιτελικό κράτος” αποδείχθηκε ανίκανο να προγραμματίσει εγκαίρως; Μπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται ή θα επιμείνει στη θέση “κενά πάντα θα υπάρχουν”;», αναρωτιέται το κόμμα.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να εγκαταλείψει τους «ερασιτεχνισμούς», να αναγνωρίσει την αδυναμία του και να υιοθετήσει τις ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

