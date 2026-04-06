ΠΑΣΟΚ μετά το μήνυμα Μητσοτάκη: «Η χώρα χρειάζεται άμεσα εκλογές»

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να περνά στην αντεπίθεση και να θέτει ανοιχτά ζήτημα εκλογών. Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώθηκε δημόσια, το κόμμα εκτιμά ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση αξιοπιστίας και πως η προσφυγή στις κάλπες συνιστά τη μόνη καθαρή πολιτική διέξοδο.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα εκλογές, θεωρώντας πως μόνο μέσα από μια νέα λαϊκή ετυμηγορία μπορεί να αποκατασταθεί η θεσμική ομαλότητα και η εμπιστοσύνη στη δημόσια ζωή. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήδη από τις προηγούμενες ώρες είχε υιοθετήσει υψηλούς τόνους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα που αξίζει στους πολίτες μπορεί να κερδηθεί «με εκλογές, τώρα».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επιτέθηκε ευθέως στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον για πολιτική υποκρισία και αποδίδοντάς του προσωπική ευθύνη για φαινόμενα που, όπως είπε, έχουν διαβρώσει τη λειτουργία του κράτους. Στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι το αποκαλούμενο «βαθύ κράτος» ταυτίζεται πλέον με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, ενώ συνέδεσε την κριτική του τόσο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με εκείνη των υποκλοπών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για πρακτικές πελατειακού χαρακτήρα, απευθείας αναθέσεις και εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, επιχειρώντας να παρουσιάσει την υπόθεση όχι ως μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά ως τμήμα ενός ευρύτερου μοντέλου διακυβέρνησης. Μάλιστα, ανέφερε ότι υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το δημόσιο συμφέρον, υιοθετώντας μια από τις πιο σκληρές διατυπώσεις που έχει χρησιμοποιήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα.

Το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη είναι πως η κάθαρση και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης δεν μπορούν να προκύψουν, κατά την εκτίμησή της, μέσα από τη συνέχιση της ίδιας κυβερνητικής πορείας. Γι’ αυτό και επιμένει ότι μόνο οι εκλογές μπορούν να δώσουν νέα αφετηρία, τόσο για την εσωτερική θεσμική ισορροπία όσο και για την εικόνα της χώρας απέναντι στους ευρωπαίους εταίρους.

