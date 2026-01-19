ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την αποστολή των αντικρουόμενων αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά το ΠΑΣΟΚ, με πρωτοβουλία της εισηγήτριας του κόμματος στην Εξεταστική Επιτροπή, Μιλένα Αποστολάκη. Όπως ανέφερε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζουν σοβαρές και ανεξήγητες αποκλίσεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αντί για σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις ΑΦΜ που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2022 και 2023, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε δύο διαφορετικά αρχεία, τα οποία δεν συμφωνούν μεταξύ τους και εμφανίζουν αποκλίσεις τέτοιου μεγέθους που, όπως σημείωσε, δεν μπορούν να αποδοθούν σε λάθος ή αβλεψία.

Όπως ανέφερε η κ. Αποστολάκη, στο πρώτο έγγραφο που διαβιβάστηκε στις 3 Οκτωβρίου 2025, αναφερόταν ότι 6.404 δεσμευμένα ΑΦΜ είχαν λάβει πληρωμές ύψους 50,2 εκατ. ευρώ, με το 80% αυτών να φέρεται ότι είχε πληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ωστόσο, από την ανάλυση στοιχείων και τις καταθέσεις μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, προκύπτει –όπως υποστήριξε– ότι χιλιάδες ΑΦΜ είχαν πληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022 λόγω τεχνικού λάθους, χωρίς να έχει αρθεί η δέσμευσή τους, γεγονός που ανατρέπει τον ισχυρισμό περί ποσοστού 80%.

Σύμφωνα με την ίδια, αν αφαιρεθούν τα ΑΦΜ που πληρώθηκαν λόγω τεχνικού σφάλματος, το πραγματικό ποσοστό των δεσμευμένων ΑΦΜ που πληρώθηκαν έως το τέλος του 2023 δεν ξεπερνά το 14%. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία στις 12 Νοεμβρίου 2025.

Όπως σημείωσε, η απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία διαβιβάστηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ανέφερε ότι τα ίδια 6.404 δεσμευμένα ΑΦΜ είχαν λάβει συνολικά 63,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,6 εκατ. ευρώ περισσότερα από όσα δηλώνονταν στο πρώτο έγγραφο, διαφορά που αντιστοιχεί σε απόκλιση 27%.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει πως πληρωμές πραγματοποιήθηκαν ήδη από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ στα διαβιβαστικά έγγραφα αναφέρεται ως έναρξη πληρωμών η 16η Οκτωβρίου 2022. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια, από τη σύγκριση των αρχείων προκύπτει ότι 126 ΑΦΜ που περιλαμβάνονταν στα αρχικά δεσμευμένα δεν εμφανίζονται στις μεταγενέστερες αναλυτικές εγγραφές, ενώ έχει τεθεί και ζήτημα διαφορετικού συνολικού αριθμού δεσμευμένων ΑΦΜ, βάσει κατάθεσης στελέχους του Οργανισμού.

Η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικό έλεγχο, κάνοντας λόγο για πολιτικές ευθύνες τόσο της κυβέρνησης όσο και της ΑΑΔΕ, στην οποία έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον λόγο αυτό, το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διαβίβαση όλων των σχετικών αρχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να ελεγχθούν λόγω αρμοδιότητας.

Από την πλευρά τους, τόσο ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης όσο και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης δήλωσαν ότι δεν έχουν αντίρρηση να διαβιβαστούν τα έγγραφα τόσο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και στην ελληνική Δικαιοσύνη.

