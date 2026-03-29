ΠΑΣΟΚ: Πότε κλείνει η κάλπη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και οι κάλπες θα κλείσουν στις 18.00. Οι υποψήφιοι είναι 506 από τους οποίους θα εκλεγούν οι 271.

Παράλληλα με την Κεντρική Επιτροπή, οι σύνεδροι ψηφίζουν και για την ανάδειξη των 13 Περιφερειακών Συμβουλίων. Τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων αναμένονται αργά το βράδυ της Κυριακής.

