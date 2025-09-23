ΠΑΣΟΚ: Πρόταση – ασπίδα για το ιδιωτικό χρέος, στο στόχαστρο τράπεζες και funds

Με αιχμή τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τροπολογία στη Βουλή, θέτοντας στο επίκεντρο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το βάρος του ιδιωτικού χρέους.

23 Σεπ. 2025 13:17
Τροπολογία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή αύριο, Τετάρτη, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως παρουσίασαν η βουλευτής και υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους, Μιλένα Αποστολάκη, ο γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, Δημήτρης Σπυράκος, και ο αναπληρωτής γραμματέας, Δημήτρης Αναστασόπουλος, η πρόταση εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, τις υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης και τη διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίστηκε ότι το ιδιωτικό χρέος αποτελεί «δίδυμο αδελφό της ακρίβειας», περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων. «Με την πρότασή μας δίνεται ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ασφυκτιούν από την αυθαιρεσία και την αδιαλλαξία τραπεζών, funds και servicers» ανέφεραν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι λύσεις που προτείνονται είναι κοινωνικά δίκαιες και ρεαλιστικές, σε αντίθεση με την πολιτική της κυβέρνησης που –όπως υποστηρίζουν– έχει αποτύχει να προστατεύσει τους πολίτες.

Τα στοιχεία που παρατέθηκαν αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος:

  • 4 εκατομμύρια ΑΦΜ οφείλουν στην εφορία,
  • 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ,
  • πάνω από 1 εκατομμύριο δάνεια χαρακτηρίζονται «κόκκινα».

Μέχρι τα μέσα του 2025 είχαν ρυθμιστεί μόλις 13 δισ. ευρώ μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, σε σύνολο 230 δισ. ιδιωτικού χρέους, με πολλές από τις ρυθμίσεις να έχουν εκ νέου «κοκκινίσει».

Οι βασικοί άξονες της πρότασης:

  • Προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο
    Κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου ανάμεσα σε τράπεζες και οφειλέτες, με τα δύο τρίτα να επιβαρύνουν τον πιστωτή και το ένα τρίτο τον δανειολήπτη. Προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία, καλύπτοντας και τις συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ.
  • Αναβάθμιση εξωδικαστικού μηχανισμού
    Υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών, ενίσχυση του Κώδικα Δεοντολογίας και δημιουργία Επιτροπών Διευθέτησης Οφειλών για βιώσιμες ρυθμίσεις. Επίσης, καθιέρωση υποχρέωσης αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων οφειλετών και πρόβλεψη κυρώσεων για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
  • Υποχρεώσεις εταιρειών διαχείρισης
    Διατήρηση φυσικής παρουσίας σε κάθε περιφερειακή ενότητα μέσω καταστημάτων ή συνεργασιών με τράπεζες, ώστε οι οφειλέτες να έχουν άμεση πρόσβαση στην εξυπηρέτηση. Υποχρέωση τήρησης πλήρους φακέλου υπόθεσης, αναλυτικής ενημέρωσης και περιορισμός καταχρηστικών πρακτικών.
  • Διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές
    Κατάργηση αδιαφανών χρεώσεων και υπέρογκων προμηθειών σε βασικές υπηρεσίες. Οι πολίτες θα πληρώνουν το ίδιο κόστος για συναλλαγές σε κατάστημα και διαδικτυακά, με μόνη προσαύξηση το πραγματικό λειτουργικό κόστος εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες οφείλουν να αιτιολογούν κάθε χρέωση.

Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, η τροπολογία αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, με στόχο όχι μόνο την προστασία των πολιτών αλλά και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.
