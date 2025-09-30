Πατέρας και γιος παίζουν μαζί στον ΝΟΠ

Πατέρας και γιος παίζουν μαζί στον ΝΟΠ
30 Σεπ. 2025 11:51
Pelop News

Ένα ξεχωριστό  συμβάν στην ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ, καθώς στο φετινό ρόστερ θα συνυπάρξουν δυο άτομα από την ίδια οικογένεια, ο 43χρονος Βασίλης Κανελλόπουλος με τον 16χρονο γιο του Ραφαήλ Κανελλόπουλο.

Το θέμα σχολίασε και η ιστοσελίδα του ΝΟΠ που ανέφερε: «Η χαρά είναι έκδηλη στα πρόσωπα του αρχηγού της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ Βασίλη Κανελλόπουλου και του γιού του Ραφαήλ Κανελλόπουλου, που ο νέος προπονητής του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης έχει επιλέξει στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας στο τουρνουά του ΣΕΔΥ!

Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τους δύο αθλητές, πατέρας και γιος να συμμετέχουν στην ίδια ομάδα και σε ένα από τα πιό δυνατά πρωταθλήματα;

Συγχαρητήρια και στους δύο καθώς και στο προπονητή μας για την επιλογή!

Ευχόμαστε πολλούς και συναρπαστικούς αγώνες μαζί !

Είναι τιμή για τον ΝΟΠ που είστε συνεχώς μαζί μας και αναδεικνύει ότι ο Όμιλος είναι κάτι περισσότερο από μία ομάδα!
