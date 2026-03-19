Πάτμος: Ταξίδι με πασχαλινή κατάνυξη

Ιδανικέ εποχές για να επισκεφτείς το νησί είναι το Πάσχα, αλλά και το καλοκαίρι

Πάτμος: Ταξίδι με πασχαλινή κατάνυξη
19 Μαρ. 2026 12:45
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένα μικρό νησί στο οποίο \μπορεί κάποιος να ζήσει την απόλυτη πασχαλινή εμπειρία ενόψει και των εορτών που έρχονται.

Ο λόγος για το νησί της Πάτμου, η οποία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εδώ, το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου καθορίζει με κάποιο τρόπο το ύφος και την κουλτούρα του όπως γίνεται και με το νησί της Τήνου. Τηρώντας πασχαλινά θρησκευτικά και μη έθιμα αιώνων είναι το πιο ιδανικό μέρος για ένα ξεχωριστό και υπέρ-κατανυκτικό Πάσχα.

Χτισμένη σε ένα λόφο, καταμεσής της Χώρας η Μονή εποπτεύει όλη την περιοχή και ως καστρομονάστηρο περιβάλλεται από ψηλά τείχη τα οποία την κάνουν ιδιαίτερα επιβλητική. Είναι το σπουδαιότερο και ομορφότερο αξιοθέατο του νησιού που την περίοδο του Πάσχα έχει την τιμητική του. Χτίστηκε τον 11ο αιώνα από τον Οσιο Χριστόδουλο, ο οποίος έφτασε στο νησί διωγμένος από το όρος Λάτρος, προς τιμή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μοναστήρι, το Σπήλαιο της Αποκάλυψης αλλά και ο οικισμός της Χώρας είναι χαρακτηρισμένα ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το Πάσχα στην Πάτμο δεν είναι απλή υπόθεση. Εδώ θα έρθετε εάν θέλετε να ζήσετε την πραγματικά θρησκευτική πλευρά του και όχι αυτή που το «Χρηστός Ανέστη» μας βρίσκει ήδη να τσουγκρίζουμε τα κόκκινα αβγά γύρω από το τραπέζι. Αν θέλετε να ζήσετε ολόκληρη την εμπειρία που λέγεται «Πάσχα στην Πάτμο» θα πάτε από νωρίς γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη τελετουργικά και έθιμα που έχουν βαθιά τις ρίζες τους στον χρόνο.

Ολη τη Μεγάλη Εβδομάδα στο Μοναστήρι τελούνται λειτουργίες γύρω στις οκτώμισι το πρωί και το βράδυ στις εννιά. Η μέρα όμως που είναι η πιο ξεχωριστή είναι η Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Παρασκευή, στο νησί έχει 10 επιταφίους. Οι πιο κεντρικοί είναι στη Χώρα, αυτοί της Παναγίας των Κοιμητηρίων και της Υπαπαντής, που συναντιούνται στην πλατεία της Αγίας Λεβιάς, του Σπήλαιου της Αποκάλυψης, και στη Σκάλα, αυτοί του Αγιου Ιωάννη του Πρόδρομου και του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι επίσης συναντιούνται στην κεντρική πλατεία. Το Μεγάλο Σάββατο, η πιο κατανυκτική Ανάσταση είναι αυτή στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, αλλά και του Μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής.

