Πάτρα: 10 προτάσεις της «Εμπορικής Ανανέωσης» για τη σωτηρία του εμπορίου

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 10 σημείων με στόχο την ενίσχυση του τοπικού εμπορίου και την αποτροπή νέων «λουκέτων». Ο εκπρόσωπος της παράταξης, Γιάννης Ρούπας, υπογραμμίζει την ανάγκη ο Εμπορικός Σύλλογος, με τη δύναμη των 2.000 μελών του, να λειτουργήσει ως ισχυρός διαπραγματευτής απέναντι σε τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών.

Οι 10 άξονες για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Διαπραγμάτευση και αίτημα προσφορών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα για καλύτερες προμήθειες στα pos και στις τραπεζικές συναλλαγές .

2.Διαπραγμάτευση με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για προνομιακά τιμολόγια σε όλα τα μέλη του Εμπορικού συλλόγου .

3. Διαπραγμάτευση με εταιρίες πληροφορικής για κοινή προνομιούχα τιμολογιακή πολιτική και άμεση πρόσβαση όλων των τοπικών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες. Αναζήτηση συμβούλων με ειδικό τιμολόγιο για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τα τρέχοντα προγράμματα της Περιφέρειας.

5.Δημιουργία γραφείου πληροφόρησης επιχειρήσεων για εργατικά και φορολογικά θέματα .

6. Αναζήτηση πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια για την στήριξη των επιχειρήσεων.

7. Πίεση προς την κυβέρνηση για βελτίωση των αναγγελθέντων ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς αποκλεισμούς.

8. Δημιουργία ταμείου αρωγής για συναδέλφους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα .

9. Λειτουργία του πολυδιαφημισμένου open mall αλλά και διεκδίκηση νέων αντίστοιχων προγραμμάτων για την διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων.

10. Συνεργασία με το Επιμελητήριο για την διοργάνωση εκθέσεων που θα συμμετέχουν αποκλειστικά επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, με άμεσο στόχο την ενίσχυση του τζίρου τους.

Η Εμπορική Ανανέωση μέσω του εκπροσώπου της, Γιάννη Ρούπα επισημαίνει την αναγκαιότητα για συζήτηση των παραπάνω θεμάτων σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, αλλά δυστυχώς το προεδρείο τα αγνοεί συστηματικά. Οφείλουμε να δημοσιοποιήσουμε ως μέσο πίεσης τις προτάσεις μας, προτρέποντας το προεδρείο να απαγκιστρωθεί από τις κομματικές εξαρτήσεις και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του εμπορίου .

Οι συνάδελφοι έμποροι, μας εξέλεξαν στο Διοικητικό συμβούλιο για να τους εκπροσωπούμε σαν έμποροι και όχι σαν κομματικά όργανα .

Ήρθε η ώρα το προεδρείο αλλά και η «δήθεν» αντιπολίτευση να συζητήσουν τις προτάσεις μας και να δώσουν λύσεις στα σοβαρά θέματα που επηρεάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων μας .

Καλούμε για ακόμα μία φορά τον κ. Πρόεδρο, χωρίς εγωισμούς και αλαζονικές συμπεριφορές, να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη του επόμενου ΔΣ την συζήτηση των ως άνω θεμάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



