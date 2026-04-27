Πάτρα: 10 προτάσεις της «Εμπορικής Ανανέωσης» για τη σωτηρία του εμπορίου

Ο Γιάννης Ρούπας και η «Εμπορική Ανανέωση» προτείνουν 10 μέτρα για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

27 Απρ. 2026 10:58
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 10 σημείων με στόχο την ενίσχυση του τοπικού εμπορίου και την αποτροπή νέων «λουκέτων». Ο εκπρόσωπος της παράταξης, Γιάννης Ρούπας, υπογραμμίζει την ανάγκη ο Εμπορικός Σύλλογος, με τη δύναμη των 2.000 μελών του, να λειτουργήσει ως ισχυρός διαπραγματευτής απέναντι σε τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών.

Οι 10 άξονες για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

  1. Διαπραγμάτευση και αίτημα προσφορών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα για καλύτερες προμήθειες στα pos και στις τραπεζικές συναλλαγές .
    2.Διαπραγμάτευση με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για προνομιακά τιμολόγια σε όλα τα μέλη του Εμπορικού συλλόγου .
    3. Διαπραγμάτευση με εταιρίες πληροφορικής για κοινή προνομιούχα τιμολογιακή πολιτική και άμεση πρόσβαση όλων των τοπικών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες.
  2. Αναζήτηση συμβούλων με ειδικό τιμολόγιο για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τα τρέχοντα προγράμματα της Περιφέρειας.
    5.Δημιουργία γραφείου πληροφόρησης επιχειρήσεων για εργατικά και φορολογικά θέματα .
    6. Αναζήτηση πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια για την στήριξη των επιχειρήσεων.
    7. Πίεση προς την κυβέρνηση για βελτίωση των αναγγελθέντων ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς αποκλεισμούς.
    8. Δημιουργία ταμείου αρωγής για συναδέλφους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα .
    9.  Λειτουργία του πολυδιαφημισμένου open mall αλλά και διεκδίκηση νέων αντίστοιχων προγραμμάτων για την διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων.
    10. Συνεργασία με το Επιμελητήριο για την διοργάνωση εκθέσεων που θα συμμετέχουν αποκλειστικά επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, με άμεσο στόχο την ενίσχυση του τζίρου τους.

Πάτρα: 10 προτάσεις της «Εμπορικής Ανανέωσης» για τη σωτηρία του εμπορίουΗ Εμπορική Ανανέωση μέσω του εκπροσώπου της, Γιάννη Ρούπα επισημαίνει την αναγκαιότητα για συζήτηση των παραπάνω θεμάτων  σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, αλλά δυστυχώς το προεδρείο τα αγνοεί συστηματικά. Οφείλουμε να δημοσιοποιήσουμε ως μέσο πίεσης τις προτάσεις μας, προτρέποντας το προεδρείο να απαγκιστρωθεί από τις κομματικές εξαρτήσεις και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του εμπορίου .

Οι συνάδελφοι έμποροι, μας εξέλεξαν στο Διοικητικό συμβούλιο για να τους εκπροσωπούμε σαν έμποροι και όχι σαν κομματικά όργανα .
Ήρθε η ώρα το προεδρείο αλλά και η «δήθεν» αντιπολίτευση να συζητήσουν τις προτάσεις μας και να δώσουν λύσεις  στα σοβαρά θέματα που επηρεάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων μας .

Καλούμε για ακόμα μία φορά τον κ. Πρόεδρο, χωρίς εγωισμούς και αλαζονικές συμπεριφορές, να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη του επόμενου ΔΣ την συζήτηση των ως άνω θεμάτων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:15 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
12:11 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
12:01 Δείπνο Λευκού Οίκου: Οι εικόνες με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν πολιτική θύελλα
12:00 Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου
12:00 Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»
11:54 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα
11:48 Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει
11:47 Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες
11:39 Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία
11:39 Αραγτσί από Ρωσία: Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ εκτροχιάζουν τις συνομιλίες
11:35 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται
11:27 «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση
11:27 Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ
11:24 Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
11:20 ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»
11:17 Δείπνο Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν το κινητό του ανέκοψε σφαίρα
11:16 Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο
11:11 Fuel Pass: Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ
11:11 Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
