Πάτρα: «100 χρόνια τρέλας» στο Θέατρο Μπάρρυ – Οι θρυλικές μορφές της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και η ΑΜΚΕ «Σπινθήρας» παρουσιάζουν τη νέα θεατρική παράσταση «100 χρόνια τρέλας», εμπνευσμένη από το βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας». Η παραγωγή φέρνει στη σκηνή πρόσωπα που σημάδεψαν με τον δικό τους τρόπο τη μνήμη και την καθημερινότητα της πόλης.
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και η ΑΜΚΕ Σπινθήρας παρουσιάζουν την παράσταση 100 χρόνια τρέλας σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα, , την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00, στο θέατρο Μπάρρυ.
Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας» και επιχειρεί με χιούμορ και ευαισθησία να αναδείξει την αθέατη πλευρά ανθρώπων όπως ο Γιώργης ο Μούσης, ο Γιάννης ο Θεός, η Γιωργούλα, ο κ. Παρακαλώ, o Μεγαλείος και άλλοι που στιγματίστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της πόλης.
Στην παράσταση αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αντιμετώπιζε τους «ιδιόρρυθμους» συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα ανοίγει ένας διάλογος γύρω από τη διαφορετικότητα, την κοινωνική αποδοχή και τα όρια ανάμεσα στην κανονικότητα και την απόκλιση.
Συντελεστές:
Συγγραφέας: Νίκος Ε. Πολίτης
Θεατρική Διασκευή- Σκηνοθεσία –Επιμέλεια Μουσικής & Εικόνων: Μίλτος Νίκας
Σκηνικό: Πηνελόπη Χατζή
Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Αναστασόπουλος
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Διονύσης Βούλτσος, Βασίλης Κόκκαλης , Κατερίνα Κολλυροπούλου.
Ινφο:
Η πρώτη παράσταση θα δοθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00, στο θέατρο Μπάρρυ, Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα.
Επίσημη πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:30
Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00, & Κυριακή στις 20:00.
Παραστάσεις έως την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.
Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 12 ευρώ
Φοιτητές-Μαθητές-Ομαδικό και άνω των 65 ετών: 8 ευρώ
ΑΜΕΑ- Συνοδοί, Άνεργοι: 5 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων : https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-100-xronia-trelas/ και από το ταμείο του θεάτρου Μπάρρυ –Σανταρόζα 7 & Καρόλου- μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης .
Παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν νωρίτερα στο τηλέφωνο 6936150650 για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
