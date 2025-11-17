Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα

Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο ανήλικοι, μόλις 15 και 13 ετών, αφαίρεσαν αυτοκίνητο και έκαναν βόλτες στην πόλη. Οι αστυνομικοί του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

17 Νοέ. 2025 12:26
Pelop News

Το βράδυ της Κυριακής, στην Πάτρα, οι δύο ανήλικοι κατάφεραν να αφαιρέσουν σταθμευμένο όχημα και να ξεκινήσουν επικίνδυνη “βόλτα”. Ο 15χρονος ήταν αυτός που πήρε το τιμόνι, ενώ ο 13χρονος τον συνόδευε. Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και μέσα σε λίγη ώρα εντόπισε το όχημα, προχωρώντας στις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πάτρα, όταν δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 13 ετών, αφαίρεσαν αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή της πόλης.

Ο 15χρονος, αναλαμβάνοντας ρόλο οδηγού, κινήθηκε με το όχημα εντός του αστικού ιστού, έχοντας συνοδηγό τον 13χρονο. Οι αστυνομικοί του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών εντόπισαν το όχημα μετά από αναζητήσεις και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανηλίκων.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ σε βάρος των δύο παιδιών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή οχήματος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς πρόκειται για παιδιά μικρής ηλικίας που προχώρησαν σε ενέργεια με εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

