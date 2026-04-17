Πάτρα: 16χρονος μπήκε σε σπίτι, ξυλοκόπησε 20χρονο και τον λήστεψε

Σοβαρή υπόθεση ληστείας εξιχνιάστηκε στην Πάτρα, με τις Αρχές να ταυτοποιούν 16χρονο ως έναν από τους δράστες της επίθεσης σε βάρος 20χρονου μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο ανήλικος φέρεται, μαζί με συνεργό του, να άσκησε βία και απειλές πριν αρπάξει χρήματα και κινητό τηλέφωνο.

17 Απρ. 2026 12:54
Pelop News

Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε στην Πάτρα πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, μετά την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ενός 16χρονου κατηγορούμενου.

Η υπόθεση αφορά επίθεση σε βάρος 20χρονου άνδρα, η οποία εκδηλώθηκε προχθές το απόγευμα μέσα στην οικία του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος, ενεργώντας μαζί με άγνωστο ακόμη συνεργό του, μπήκε στο σπίτι του παθόντα και με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών τού αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.

Το στοιχείο που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είναι ότι η ληστεία δεν έγινε σε δημόσιο χώρο, αλλά μέσα στο σπίτι του θύματος, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη σοβαρότητα της επίθεσης και το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλεί μια τέτοια ενέργεια.

Μετά την καταγγελία και τη διερεύνηση του περιστατικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σειρά ενεργειών και, αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκέντρωσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτοποίηση του 16χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

