Πάτρα: 16χρονος σήκωσε μια γειτονιά στο πόδι – Έπαιζε μουσική σε πλατεία

Στην Πάτρα, συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα ένας 16χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, κατηγορούμενος για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί φορητό ηχείο, αναπαράγοντας μουσική σε πολύ υψηλή ένταση, προκαλώντας διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και το περιστατικό καταγράφεται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της κοινής τάξης.

