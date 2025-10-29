Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
Σοκ στην Πάτρα από τη σύλληψη 17χρονης που μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης. Το περιστατικό ερευνάται από τη Δίωξη Ναρκωτικών, καθώς προκαλεί ανησυχία για τη διάδοση των ουσιών σε ανήλικους.
Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πάτρα, όταν 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, αφού ένιωσε έντονη αδιαθεσία έπειτα από χρήση κοκαΐνης.
Η νεαρή, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά τη νοσηλεία της, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τις συνθήκες υπό τις οποίες προμηθεύτηκε τη ναρκωτική ουσία.
Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές, καθώς αναδεικνύει την αυξανόμενη διείσδυση των ναρκωτικών σε νεαρές ηλικίες.
