Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πάτρα, όταν 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, αφού ένιωσε έντονη αδιαθεσία έπειτα από χρήση κοκαΐνης.

Η νεαρή, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά τη νοσηλεία της, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τις συνθήκες υπό τις οποίες προμηθεύτηκε τη ναρκωτική ουσία.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές, καθώς αναδεικνύει την αυξανόμενη διείσδυση των ναρκωτικών σε νεαρές ηλικίες.

