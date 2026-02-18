Πάτρα: 22χρονος έχασε 15.000 ευρώ από τηλεφωνική απάτη με «μαϊμού» τεχνικό της Microsoft

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ένας 22χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έχασε το ποσό των 15.000 ευρώ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με άγνωστο άνδρα που παρουσιάστηκε ως συνεργάτης της Microsoft.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο νεαρός στην Αστυνομία, δέχθηκε κλήση από άτομο που ισχυρίστηκε ότι εργάζεται ως ειδικός στον τομέα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος και ότι είχαν εντοπιστεί πολλαπλές παραβιάσεις στον υπολογιστή του.

Με το πρόσχημα τεχνικού ελέγχου και προστασίας του συστήματός του, ο δράστης κατάφερε να πείσει τον 22χρονο να εγκαταστήσει εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης στον υπολογιστή του, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου της συσκευής.

Συνδέθηκε στο e-banking και «έφυγαν» τα χρήματα

Στη συνέχεια, όπως φέρεται να κατήγγειλε το θύμα, του ζητήθηκε να συνδεθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω e-banking, δήθεν για να ελεγχθούν ύποπτες κινήσεις. Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο νεαρός εισήλθε στην ηλεκτρονική τραπεζική εφαρμογή, δίνοντας ουσιαστικά στον άγνωστο πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία.

Λίγη ώρα αργότερα, ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την τράπεζά του ότι είχε πραγματοποιηθεί μεταφορά χρημάτων ύψους 15.000 ευρώ προς λογαριασμό άλλης τράπεζας.

Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία, η οποία εξετάζει τα ψηφιακά ίχνη της υπόθεσης και την πορεία του εμβάσματος, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι καμία εταιρεία τεχνολογίας ή τράπεζα δεν ζητά τηλεφωνικά την εγκατάσταση εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης ούτε προσωπικούς κωδικούς ή στοιχεία e-banking. Σε περίπτωση ύποπτης κλήσης, οι πολίτες καλούνται να διακόπτουν άμεσα την επικοινωνία και να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

