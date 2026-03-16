Πάτρα: 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί – «Χειρόφρενο» και στα σχολικά δρομολόγια

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 05:00 το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Πάτρα: 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί - «Χειρόφρενο» και στα σχολικά δρομολόγια
16 Μαρ. 2026 10:55
Pelop News

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες Ταξί στην Πάτρα την Τρίτη 17 Μαρτίου, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Αστικών Ταξί (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.).

Όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων «Ο Άγιος Χριστόφορος», το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως την Κυριακή 15 Μαρτίου και αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στην απεργία. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 05:00 το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Την ίδια ημέρα, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των επαγγελματιών ταξί στην αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., στην οδό Αράτου 21 στην Πάτρα. Σκοπός της συνέλευσης είναι η ενημέρωση των μελών για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή και, σύμφωνα με τον κλάδο, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα το επάγγελμα των οδηγών ταξί.

Το Σωματείο καλεί όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι «ο αγώνας αφορά το μέλλον του επαγγέλματος».

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχολικά δρομολόγια ταξί. Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα γονείς, κηδεμόνες και σχολικές μονάδες για την αναστολή των δρομολογίων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Πάτρα: Επιστήμονες, φορείς και επιχειρηματίες παρουσιάζουν σύγχρονες εφαρμογές και καλές πρακτικές στον αγροδιατροφικό κλάδο
10:55 Πάτρα: 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί – «Χειρόφρενο» και στα σχολικά δρομολόγια
10:49 Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρακολούθησε με την κόρη του δοκιμή πυραυλικών συστημάτων
10:48 Ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχεται στην Πάτρα – Παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος»
10:42 Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο
10:39 Στενά του Ορμούζ: Χωρίς νέα επίθεση σε πλοίο για 72 ώρες, σε επιφυλακή οι ναυτικές δυνάμεις
10:35 Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2026 – Τι ποσό δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:34 Δημογλίδου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά: «Αναζητείται ακόμη 1 άτομο, δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της επίθεσης»
10:27 Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
10:16 Πάτρα: Την Κυριακή 22 Μαρτίου η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας Αγωνιστών του 1821
10:05 «Ασπίδα της Αμερικής»: Ο Ισημερινός περνά σε νέα φάση πολέμου κατά των καρτέλ
10:05 Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ
10:02 Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 84χρονο που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για 30 κιλά κάνναβης
9:57 Πάτρα: Την Πέμπτη η σύσκεψη για το τρένο – Πελετίδης «Να επικυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους; Οχι, δεν πηγαίνουμε»
9:55 Τι έδειξαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν είδαν τη μείωση 50%
9:47 Όσκαρ 2026: Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής έγραψε ιστορία με το πρώτο βραβείο Κάστινγκ
9:42 Πάτρα: Την Παρασκευή η πρώτη ορκωμοσία νεοσυλλέκτων μετά από χρόνια
9:36 Επίσημο: Ματαιώνονται οι αγώνες F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω πολέμου
9:35 Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά στα νότια της Κρήτης
9:30 Axios: Στο τραπέζι για τον Τραμπ το σενάριο κατάληψης του νησιού Χαργκ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
