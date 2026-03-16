Πάτρα: 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί – «Χειρόφρενο» και στα σχολικά δρομολόγια

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες Ταξί στην Πάτρα την Τρίτη 17 Μαρτίου, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Αστικών Ταξί (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.).

Όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων «Ο Άγιος Χριστόφορος», το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως την Κυριακή 15 Μαρτίου και αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στην απεργία. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 05:00 το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Την ίδια ημέρα, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των επαγγελματιών ταξί στην αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., στην οδό Αράτου 21 στην Πάτρα. Σκοπός της συνέλευσης είναι η ενημέρωση των μελών για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή και, σύμφωνα με τον κλάδο, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα το επάγγελμα των οδηγών ταξί.

Το Σωματείο καλεί όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι «ο αγώνας αφορά το μέλλον του επαγγέλματος».

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχολικά δρομολόγια ταξί. Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα γονείς, κηδεμόνες και σχολικές μονάδες για την αναστολή των δρομολογίων.

