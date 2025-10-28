Η Πάτρα τίμησε την 28η Οκτωβρίου Μαθητές, στρατιωτικά τμήματα, πολιτιστικοί σύλλογοι και εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης παρέλασαν περήφανα στην λεωφόρο Αγίου Ανδρέου μπροστά από την εκατοντάδες κόσμου και τους επίσημους στην πλατεία Τριών Συμμάχων, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας.

Το pelop.gr και η «Π» κατέγραψαν τη στιγμή από ψηλά, με τον χειριστή Κώστα Βικάτο να πετά το drone πάνω από το ιστορικό κέντρο, χαρίζοντας μοναδικά πλάνα.

Δείτε φωτογραφίες:

