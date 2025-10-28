Πάτρα – 28η Οκτωβρίου: Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ από την παρέλαση

Εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά κατέγραψε το drone του Κώστα Βικάτου για το pelop.gr και την «Π»

Πάτρα - 28η Οκτωβρίου: Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ από την παρέλαση
28 Οκτ. 2025 19:54
Pelop News

Η Πάτρα τίμησε την 28η Οκτωβρίου Μαθητές, στρατιωτικά τμήματα, πολιτιστικοί σύλλογοι και εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης παρέλασαν περήφανα στην λεωφόρο Αγίου Ανδρέου μπροστά από την εκατοντάδες κόσμου και τους επίσημους στην πλατεία Τριών Συμμάχων, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας.

Το pelop.gr και η «Π» κατέγραψαν τη στιγμή από ψηλά, με τον χειριστή Κώστα Βικάτο να πετά το drone πάνω από το ιστορικό κέντρο, χαρίζοντας μοναδικά πλάνα.
Δείτε φωτογραφίες:
Πάτρα - 28η Οκτωβρίου: Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ από την παρέλαση
 Πάτρα - 28η Οκτωβρίου: Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ από την παρέλαση
Πάτρα - 28η Οκτωβρίου: Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ από την παρέλαση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:50 Κ. Ρουμελιώτης: «Το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο»
23:40 Στα 2,2 δισεκατομμύρια τα επιπλέον έσοδα από την μείωση της φοροδιαφυγής
22:48 Μια ουρά, χίλιες ιστορίες: Τι σημαίνει όταν η γάτα σας σταματήσει να την κουνά
22:36 Ο εγκέφαλος… πλένει τον εαυτό του: Η άγνωστη λειτουργία του βαθύ ύπνου που προστατεύει τη μνήμη και την υγεία
22:24 Μαλλιά: Τι μπορούν να αποκαλύψουν για την υγεία σας
22:12 Μέγκαν Φοξ: Η φλογερή εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί ΦΩΤΟ
22:00 Βαμβακού Λακωνίας: Οι τρεις λόγοι για να αποδράσεις στην περιοχή
21:53 North Evia Pass 2025: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις των vouchers
21:45 Μυστήριο στη ζώνη Τσερνόμπιλ: Εμφανίστηκαν …γαλάζια σκυλιά ΦΩΤΟ
21:33 Μεσσηνία: Σύλληψη 46χρονου για παραγωγή και διακίνηση κάνναβης
21:26 Σύνταγμα: Νέα συγκέντρωση μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ.
21:15 Φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκε θαμμένο πιστόλι με 8 σφαίρες ΦΩΤΟ
21:08 Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Το ΟΧΙ του 1940 ως παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και την αλήθεια
20:58 Πάτρα: Τροχαίο στη Γούναρη, οδηγός συνέχισε ευθεία και συγκρούστηκε με άλλο όχημα ΦΩΤΟ
20:43 Ο τυφώνας Melissa πλήττει την Τζαμάικα: Ο ισχύροτερος στην ιστορία του νησιού, επτά νεκροί – Δείτε LIVE
20:36 Στο Κατάκολο και όχι στην Πάτρα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris
20:30 Πάτρα: Το περίπτερο του μέλλοντος ήρθε
20:19 Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα μετά την εντολή Νετανιάχου
20:13 28η Οκτωβρίου: Λαμπρός εορτασμός στα Καλάβρυτα παρουσία Κικίλια ΦΩΤΟ
20:05 Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων 28ης Οκτωβρίου: Πού παρατηρείται κίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ