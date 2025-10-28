Πάτρα – 28η Οκτωβρίου: Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ από την παρέλαση
Εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά κατέγραψε το drone του Κώστα Βικάτου για το pelop.gr και την «Π»
Η Πάτρα τίμησε την 28η Οκτωβρίου Μαθητές, στρατιωτικά τμήματα, πολιτιστικοί σύλλογοι και εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης παρέλασαν περήφανα στην λεωφόρο Αγίου Ανδρέου μπροστά από την εκατοντάδες κόσμου και τους επίσημους στην πλατεία Τριών Συμμάχων, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας.
