Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο στο Γηροκομειό και εξαφανίστηκε

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν ένας 36χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο, ο οποίος στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

20 Σεπ. 2025 9:45
Pelop News

Η Αστυνομία κλήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία 36χρονου ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο δράστης τον τραυμάτισε δύο φορές —μία στο αριστερό πόδι και μία στην κοιλιά— πριν διαφύγει από το σημείο. Ο 36χρονος φέρεται να έχει κατονομάσει τον 32χρονο που τον επιτέθηκε, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι λόγοι που οδήγησαν στο επεισόδιο παραμένουν άγνωστοι, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία και να συνεχίζει την έρευνα.
