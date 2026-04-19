Πάτρα: 35 χρόνια από την φονική έκρηξη στη Βότση

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε την Πάτρα στις 19 Απριλίου 1991, αφήνοντας πίσω της έξι νεκρούς και δεκάδες ερωτήματα.

Στις 11:00 το πρωί τελείται το ετήσιο μνημόσυνο στη συμβολή των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το πρώην βρετανικό υποπροξενείο, στο σημείο όπου έχει ανεγερθεί μνημείο στη μνήμη των θυμάτων.

Τη ζωή τους έχασαν εκείνη τη “μαύρη” μέρα για την Πάτρα οι Γιώργος Παπασωτηρόπουλος (58 ετών), Βασίλης Κυριακόπουλος (53 ετών), Γιάννης Καυκάς (25 ετών), Όλγα Στραγγαλινού (25 ετών), Δημήτρης Σεϊτανίδης (23 ετών) και Γεωργία Βέρρα (24 ετών), όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης.

Η βόμβα εξερράγη στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Βότση 14. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο εκρηκτικός μηχανισμός μεταφερόταν από τον 26χρονο Παλαιστίνιο Ιμπραχήμ Χασικέχ, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με δίκτυο του Αμπού Νιντάλ. Ο στόχος εκτιμάται ότι ήταν το βρετανικό προξενείο, ωστόσο η έκρηξη σημειώθηκε πρόωρα, πιθανόν κατά τη διάρκεια χειρισμού του μηχανισμού μέσα στο ασανσέρ της πολυκατοικίας.

Η ισχύς της έκρηξης, ήταν τέτοια που προκάλεσε τον διαμελισμό του βομβιστή και τον θάνατο έξι πολιτών που βρίσκονταν σε γειτονικό χώρο επιχείρησης. Το γεγονός προκάλεσε σοκ, μετατρέποντας την Πάτρα σε επίκεντρο της επικαιρότητας εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν γρήγορα στην ταυτοποίηση του δράστη, με κρίσιμα στοιχεία να προκύπτουν από προσωπικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο σημείο. Μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθησαν στην Αθήνα ο φερόμενος ως εγκέφαλος της ομάδας και συνεργοί του.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και το 1995 το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ενόχους τους κατηγορουμένους για σειρά αδικημάτων που σχετίζονταν με την κατασκευή, κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών, καθώς και για συμμετοχή στις ανθρωποκτονίες. Επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης, ενώ αποφασίστηκε και η απέλασή τους μετά την έκτιση των ποινών.

