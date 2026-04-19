Πάτρα: 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από κατανάλωση χαπιών

Άμεση κινητοποίηση των αρχών – Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

19 Απρ. 2026 21:58
Pelop News

Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στην Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026, όταν ένας 59χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άνδρα βρήκε φιλικό του πρόσωπο, το οποίο ανησύχησε και έσπευσε να τον αναζητήσει. Διαπιστώνοντας την κατάστασή του, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί γρήγορα ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον 59χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Ο άνδρας νοσηλεύεται, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατανάλωσε τα χάπια, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν.

