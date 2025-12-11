Πάτρα: 89χρονη σκότωσε δύο κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες του επιτέθηκε τραυματίζοντάς τον

Ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν μία 89χρονη να έχει θανατώσει δύο κουτάβια σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της. Το συμβάν, που κατέγραψαν οι αρχές ως κακοποίηση ζώων με ιδιαίτερη σκληρότητα, οδήγησε σε αλληλοτραυματισμό της ηλικιωμένης και ενός 25χρονου άνδρα που προσπάθησε να επέμβει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 25χρονος πέταξε πέτρα προς την ηλικιωμένη, τραυματίζοντάς την ελαφρά, σε μια προσπάθεια –όπως υποστήριξε– να σταματήσει τις πράξεις της. Η 89χρονη αντέδρασε, χτυπώντας τον στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει και για τον θάνατο των κουταβιών.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και επιβεβαίωσαν τον θάνατο των ζώων. Η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται, ενώ σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, με τις αρχές να διερευνούν όλες τις πτυχές του περιστατικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η κακοποίηση των ζώων.

