Πάτρα: «Αφαντος» ο 35χρονος που χάθηκε στο Κάστρο Ρίου ενώ έκανε ψαροντούφεκο

Από το Σάββατο το απόγευμα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, αλλά οι έρευνες παραμένουν άκαρπες…

19 Οκτ. 2025 13:02
Pelop News

Ακόμα δεν έχει βρεθεί ο  35χρονος ψαράς που χάθηκε το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, όπου έκανε υποβρύχιο ψάρεμα. Η οικογένειά του ενημέρωσε το Λιμενικό όταν ο 35χρονος δεν έδινε επί ώρες σημεία ζωής, και άρχισε η έρευνα. Από την στιγμή που δεν έχει βρεθεί ακόμα, όμως, οι ελπίδες λιγοστεύουν…

Το Λιμεναρχείο εξέδωσε Κυριακή μεσημέρι ανακοίνωση: «Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Πάτρας, του Ρίου και του Αιγίου για έναν αγνοούμενο 35χρονο ημεδαπό υποβρύχιο αλιέα, ο οποίος είχε μεταβεί τις πρωινές ώρες της 18/10/2025 για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ» της Αχαΐας και έκτοτε αγνοούταν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα ιδιωτικό σκάφος, ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο και τρία περιπολικά οχήματα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ από ξηράς, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και παραπλέοντα πλοία, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου».
