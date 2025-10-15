Πάτρα: Αυτό είναι το «ζευγάρι» που προσπάθησε να ταξιδεύσει παράνομα από το λιμάνι και συνελήφθη

Ο 32χρονος συνόδευε τη γυναίκα και επρόκειτο να ταξιδέψει μαζί της, ενεργώντας ως συνεργός

15 Οκτ. 2025 22:19
Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πάτρας προχώρησαν σήμερα (15/10/2025) στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 32 και 38 ετών.

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πάτρας, λίγο πριν τον απόπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο για λογαριασμό της 38χρονης, προκειμένου να διευκολύνει την παράνομη έξοδό της από τη χώρα.

Μάλιστα ο 32χρονος συνόδευε τη γυναίκα και επρόκειτο να ταξιδέψει μαζί της, ενεργώντας ως συνεργός στην απόπειρα παράνομης εξόδου.

Εννοείται ότι το πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Στη σύλληψη δύο (02) αλλοδαπών, ηλικίας 32 και 38 ετών, προέβησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής της Πάτρας. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από τα ανωτέρω στελέχη, στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πάτρας, πριν τον απόπλου ενός Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος, ως συνεργός στην απόπειρα παράνομης εξόδου της 38χρονης από τη χώρα, κατείχε και επέδειξε για λογαριασμό της πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, ενώ την συνόδευε και επρόκειτο να ταξιδέψει μαζί της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταξιδιωτικό έγγραφο.
