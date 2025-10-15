Πάτρα: Αυτό είναι το «ζευγάρι» που προσπάθησε να ταξιδεύσει παράνομα από το λιμάνι και συνελήφθη

Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πάτρας προχώρησαν σήμερα (15/10/2025) στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 32 και 38 ετών.

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πάτρας, λίγο πριν τον απόπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο για λογαριασμό της 38χρονης, προκειμένου να διευκολύνει την παράνομη έξοδό της από τη χώρα.

Μάλιστα ο 32χρονος συνόδευε τη γυναίκα και επρόκειτο να ταξιδέψει μαζί της, ενεργώντας ως συνεργός στην απόπειρα παράνομης εξόδου.

Εννοείται ότι το πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

