Πάτρα: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε γκρεμό στην Παναγοπούλα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πάτρα, στο ύψος του Poco Poco, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 45χρονος άνδρας εξετράπη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, από το οδόστρωμα και κατέληξε σε γκρεμό.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος, αλλά εκτός κινδύνου, φέροντας ελαφρά κατάγματα. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

