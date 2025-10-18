Πάτρα: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο δίπλα στις ράγες προκάλεσε συναγερμό – Κίνδυνος δυστυχήματος στη Βορείου Ηπείρου

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πάτρα, όταν σταθμάρχης του ΟΣΕ ενημέρωσε την Αστυνομία για ένα όχημα που είχε σταθμεύσει επικίνδυνα κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, στην οδό Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε παρκάρει σε σημείο που παρεμπόδιζε τη λειτουργία των προστατευτικών μπαρών της διάβασης, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τη διέλευση συρμών και διερχόμενων οχημάτων. Υπήρχε μάλιστα το ενδεχόμενο να περάσει τρένο χωρίς να έχουν κατέβει οι μπάρες ασφαλείας.

Μετά την ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της διάβασης.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη αυστηρότερης επιτήρησης στις σιδηροδρομικές διαβάσεις της Πάτρας, όπου τα περιστατικά απερίσκεπτης στάθμευσης παραμένουν συχνό φαινόμενο.

