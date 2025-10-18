Πάτρα: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο δίπλα στις ράγες προκάλεσε συναγερμό – Κίνδυνος δυστυχήματος στη Βορείου Ηπείρου

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στην Πάτρα, όταν αυτοκίνητο σταθμευμένο δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές στη Βορείου Ηπείρου προκάλεσε συναγερμό στην Αστυνομία και τον ΟΣΕ, καθώς υπήρχε κίνδυνος να μπλοκάρουν οι μπάρες ασφαλείας λίγο πριν τη διέλευση συρμού.

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο δίπλα στις ράγες προκάλεσε συναγερμό - Κίνδυνος δυστυχήματος στη Βορείου Ηπείρου
18 Οκτ. 2025 19:35
Pelop News

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πάτρα, όταν σταθμάρχης του ΟΣΕ ενημέρωσε την Αστυνομία για ένα όχημα που είχε σταθμεύσει επικίνδυνα κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, στην οδό Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε παρκάρει σε σημείο που παρεμπόδιζε τη λειτουργία των προστατευτικών μπαρών της διάβασης, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τη διέλευση συρμών και διερχόμενων οχημάτων. Υπήρχε μάλιστα το ενδεχόμενο να περάσει τρένο χωρίς να έχουν κατέβει οι μπάρες ασφαλείας.

Μετά την ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της διάβασης.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη αυστηρότερης επιτήρησης στις σιδηροδρομικές διαβάσεις της Πάτρας, όπου τα περιστατικά απερίσκεπτης στάθμευσης παραμένουν συχνό φαινόμενο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:23 Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε πρώην προπονητή της Παναχαϊκής
21:12 Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο
21:08 «Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων», το κοινό μήνυμα Καρυστιανού και Ρούτσι
20:52 Πυροσβεστική: Ενισχύεται με 4.500 επιπλέον μάχιμα στελέχη έως το 2026
20:44 Ελλάδα: Μακάβριο στατιστικό, οι περιοχές που μετρούν περισσότερους θανάτους από ότι γεννήσεις
20:32 ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:19 Καιρός (19/10/2025): Διήμερο κακοκαιρίας προ των πυλών, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
20:12 Ο Απόλλων έκανε τη δουλειά στην Κέρκυρα, πρώτη νίκη «εκτός»
20:11 Νίκες για Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Πήγασο στην Α΄ Κατηγορία
20:05 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου το ήθελε πολύ και έκανε το «2 στα 2» στην έδρα της ΦΩΤΟ
20:00 Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις-σοκ για τη 17χρονη που κακοποίησε τη 13χρονη – Τρία χρόνια εκφοβισμού καταγγέλλει η μητέρα ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Κατάθεση-κλειδί στη Φοινικούντα: Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό σπάει τη σιωπή του
19:47 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου – Στο σημείο η Πυροσβεστική
19:39 Κανελλόπουλος: «Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια»
19:35 Πάτρα: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο δίπλα στις ράγες προκάλεσε συναγερμό – Κίνδυνος δυστυχήματος στη Βορείου Ηπείρου
19:24 Χωρίς δίπλωμα και με επικίνδυνη νταλίκα: «Τσουχτερό» πρόστιμο 2.365 ευρώ σε 57χρονο στην Αττική Οδό
19:12 Κασσελάκης μετά τη διαρροή συνομιλίας με Τζάκρη: «Υπερήφανος για τη Θεοδώρα, δεν μας κρατάει κανείς»
19:11 Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λαμπαούνας – Ο έμπορος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην αγορά της Ηλείας
19:00 Τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα δεν είναι ποτέ «ξαφνικά» – Τι αποκαλύπτει νέα διεθνής μελέτη
18:54 Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ασθενής με διαβήτη κινδύνευσε να χάσει το πόδι του -Καταγγελία κόρης για αδιαφορία γιατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ