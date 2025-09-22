Πάτρα: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» στην Εθνική, πώς έγινε το ατύχημα, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό, όταν οδηγός που έβγαινε από τον χώρο του συνεργείου, κοντά στα γραφεία της 6ης ΕΜΑΚ, φέρεται να έκοψε τον δρόμο σε διερχόμενο όχημα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το δεύτερο αυτοκίνητο να ανατραπεί, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.

