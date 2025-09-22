Πάτρα: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» στην Εθνική, πώς έγινε το ατύχημα, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην εθνική Πατρών, έξω από συνεργείο κοντά στα γραφεία της 6ης ΕΜΑΚ, όταν αυτοκίνητο ανετράπη έπειτα από σύγκρουση.

Πάτρα: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» στην Εθνική, πώς έγινε το ατύχημα, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ
22 Σεπ. 2025 12:12
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό, όταν οδηγός που έβγαινε από τον χώρο του συνεργείου, κοντά στα γραφεία της 6ης ΕΜΑΚ, φέρεται να έκοψε τον δρόμο σε διερχόμενο όχημα.

Πάτρα: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» στην Εθνική, πώς έγινε το ατύχημα, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ Πάτρα: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» στην Εθνική, πώς έγινε το ατύχημα, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το δεύτερο αυτοκίνητο να ανατραπεί, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Πάτρα: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» στην Εθνική, πώς έγινε το ατύχημα, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ Πάτρα: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» στην Εθνική, πώς έγινε το ατύχημα, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ