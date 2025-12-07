Πάτρα: Αυξήσεις στο πάγιο της ΔΕΥΑΠ – Δήμος κατά Σβόλη: «Η πόλη με το φθηνότερο νερό δέχεται κριτική για την τιμή του»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο απάντησε ο Δήμος Πατρέων στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστα Σβόλη, με αφορμή την κριτική του για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ στο νερό. Ο Δήμος κάνει λόγο για υποκρισία, τονίζοντας ότι η Πάτρα διαθέτει το φθηνότερο νερό και τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη πανελλαδικά.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι η παράταξη της ΝΔ, που στηρίζει – όπως αναφέρεται – τις κυβερνητικές επιλογές, επιλέγει να ασκήσει αντιπολίτευση στον Δήμο αντί να καταγγείλει τις πολιτικές που «στραγγαλίζουν» τις ΔΕΥΑ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στάση του κ. Σβόλη στην ΚΕΔΕ, όπου – σύμφωνα με τον Δήμο – είχε ζητήσει οι υπηρεσίες να είναι ανταποδοτικές.

Ο Δήμος Πατρέων επαναλαμβάνει ότι η ΔΕΥΑΠ διατηρεί χαμηλότερη τιμή νερού σε σχέση με το 2014, ενώ έχει θεσπίσει κοινωνικά τιμολόγια για ευάλωτες ομάδες, ανέργους και δικαιούχους ΚΕΑ, με περισσότερες από 7.000 οικογένειες να έχουν σήμερα μειωμένο τιμολόγιο. Παράλληλα, απαλλάσσονται περιοχές που βρίσκονται κοντά στη χωματερή της Ξερόλακκας και τον Βιολογικό Καθαρισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ενεργειακό κόστος, με τον Δήμο να επισημαίνει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως σήμερα έχουν καταβληθεί πάνω από 30 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. αφορούν αποκλειστικά την αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια στιγμή, καταγγέλλεται ότι η ΔΕΥΑΠ, παρότι συνεπής στις υποχρεώσεις της, εξαιρείται από την επιδότηση των 250 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ για τα χρέη των ΔΕΥΑ.

Ο Δήμος ασκεί επίσης κριτική στη θέσπιση της ΡΑΕΥ ως φορέα πιστοποίησης, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί ως μοχλός πίεσης και αποκλεισμού από χρηματοδοτήσεις για τις ΔΕΥΑ που δεν εμφανίζουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, γεγονός που οδηγεί – όπως αναφέρει – σε ασφυξία και σταδιακή ιδιωτικοποίηση του νερού.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η μοναδική αύξηση που προκύπτει είναι στο πάγιο τέλος, το οποίο διαμορφώνεται στα 1,25 ευρώ τον μήνα για τον Δήμο Πατρέων και στα 1,75 ευρώ για τους πρώην καλλικρατικούς δήμους.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, αντί να χρηματοδοτούνται κρίσιμα έργα υποδομής, όπως νέο διυλιστήριο, αντιπλημμυρικά έργα και αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει μεγάλες επιχειρηματικές επενδύσεις, όπως – χαρακτηριστικά αναφέρεται – το νέο εμπορικό κέντρο στην Ακτή Δυμαίων με 25 εκατ. ευρώ.

Ο Δήμος Πατρέων και η ΔΕΥΑΠ δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν χρηματοδότηση για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και νέο διυλιστήριο στον Ριγανόκαμπο, «κόντρα στην προσπάθεια πλήρους ιδιωτικοποίησης του νερού».

Η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής αναφέρει:

H παράταξη της ΝΔ που στηρίζει την κυβέρνηση και τις επιλογές της αποφάσισε να κάνει αντιπολίτευση! Αντί να καταγγείλει τις κυβερνητικές επιλογές που στραγγαλίζουν τις ΔΕΥΑ, μιλάει αυτός που στην ΚΕΔΕ ζήτησε όλες οι υπηρεσίες να είναι ανταποδοτικές. Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο…από αυτούς που στηρίζουν όσους στερούν από τον πατραϊκό λαό και τον Δήμο αυτά που δικαιούνται, για να χρηματοδοτήσουν μεγαλοεπενδυτές και μεγαλοεπιχειρηματίες.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη εμπορευματοποίηση του νερού είναι σε πλήρη εξέλιξη, το έχουμε καταγγείλει στον πατραϊκό λαό επανειλημμένα, αλλά κάποιοι κάνουν τους ανήξερους.Πρόκειται για μια πορεία που διαχρονικά ακολουθούν οι κυβερνήσεις, τόσο της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, σε ευθυγράμμιση με την Ε.Ε., με κριτήριο το «κόστος – όφελος» που αποδεδειγμένα πλέον είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών σε ύδρευση και αποχέτευση.

Η ΔΕΥΑΠ, κρατάει το νερό σε χαμηλή τιμή, χαμηλότερα από ότι ανέλαβε το 2014, διαμορφώνοντας ειδικά τιμολόγια με κοινωνικοταξικά κριτήρια που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια,για ανέργους, ΚΕΑ, απαλλάσσοντας ταυτόχρονατις περιοχές πλησίον της Ξερόλακκας και του Βιολογικού καθαρισμού. Πάνω από 7.000 οικογένειες έχουν μειωμένο τιμολόγιο. Διατηρεί τη χαμηλότερη τιμολογιακή πολιτική πανελλαδικά, και με τις γενναίες προσπάθειες του μειωμένου προσωπικού, προχωράσε πληθώρα έργων, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους χωρίς τηναναγκαία κρατική υποστήριξη.

Αντί η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τις ΔΕΥΑ, όπως επανειλημμένα έχουμε ζητήσει, και να επιβάλλει χαμηλότερα τιμολόγια, εξήγγειλε επιδότηση πρόκληση 250 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, για τα χρέη των ΔΕΥΑ, με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Αφήνει εκτός επιχορήγησης τη ΔΕΥΑΠ, η οποία είναι συνεπής και δεν έχει οφειλές.Από το Σεπτέμβριο του 2021 έως σήμερα έχουμε πληρώσει συνολικά πάνω από 30 εκατομμύρια € στη ΔΕΗ, 15εκ € εξ αυτών λόγω της αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα η θέσπιση της ΡΑΕΥ ως φορέας πιστοποίησης γίνεται ακόμα μία θηλιά προς τη λειτουργία των ΔΕΥΑ. Η Κυβέρνησησυνδέει τις χρηματοδοτήσεις με την πιστοποίηση της ΡΑΕΥ, εκβιάζοντας επί της ουσίας όσες ΔΕΥΑ θέλουν να αναπτύξουν τις υποδομές τους. Όποια ΔΕΥΑ δεν έχει ισοσκελισμένα έσοδα και έξοδα, δεν παίρνει πιστοποίηση, δεν παίρνει χρηματοδοτήσεις.

Η Κυβέρνηση φέρει τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη που το αποθεματικό της ΔΕΥΑ μειώνεται σταθερά κάθε χρόνο. Η Κυβέρνηση είναι αρμόδια και υπόλογη για τα τεράστια ποσά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ, και πληρώνονται από το ήδη λεηλατημένο εισόδημα των Πατρινών.

Η αύξηση την οποία φέρνουν η Κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν τη στρατηγική τους, στη ΔΕΥΑΠ είναι στο πάγιο τέλοςόπου για το Δήμο Πατρέων είναι 1,25 €/ ανά μήνα για τους πρώην Καλλικρατικούς 1,75 €/ ανά μήνα.

Ενώ λοιπόν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθούν έργα κρίσιμα για τις υποδομές (νέο διυλιστήριο, αντιπλημμυρικά έργα, αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης, εκσυγχρονισμός βιολογικού καθαρισμού), τα οποία θα έλυναν προβλήματα δεκαετιών, οι Κυβερνήσεις χρηματοδοτούν με εκατομμύρια ευρώ τοπικούς επιχειρηματίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρηματοδότηση του νέου εμπορικού κέντρου στην Ακτή Δυμαίων με 25 εκατ. ευρώ, όταν αρνούνται τη χρηματοδότηση του νέου διυλιστηρίου που έχουμε ώριμες μελέτες, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα έργα η ΔΕΥΑΠ διεκδικεί χρηματοδότηση είναι:

Δημιουργία αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούςΔ προτεραιότητας

Επέκταση βιολογικού για να δεχθεί τα λύματα Δ προτεραιότητας

Νέο σύγχρονο διυλιστήριο στο Ριγανόκαμπο

Αντιπλημμυρικά έργα σε όλο το εύρος Δήμου Πατρέων

Έργα ύδρευσης και δικτύου στις όμορες δημοτικές ενότητες

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα έργα που έχει ανάγκη ο πατραϊκός λαός, κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του νερού.

Η ανακοίνωση του Κώστα Σβόλη ανέφερε:

Το νερό για τους πολίτες της Πάτρας θα είναι πιο ακριβό από το 2026 με πλήρη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων.

Οι υποτιθέμενοι προστάτες των λαϊκών στρωμάτων, που δαιμονοποιούν κάθε σκέψη για αλλαγή στη λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) με το πρόσχημα της ιδιωτικοποίησης και αύξησης της τιμής του νερού, αποφάσισαν την επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων ψηφίζοντας αυξήσεις στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ για το 2026.

Το νερό νεράκι, λοιπόν, με τις ευλογίες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων.

Αν η Δημοτική Αρχή είχε υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση Διαδημοτικού Φορέα για τη διαχείριση του φράγματος Πείρου Παραπείρου, αν είχε αυξήσει την εισπραξιμότητα από τους οφειλέτες, αν είχε διαπραγματευθεί με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για καλύτερη τιμή, αν είχε ελεγχθεί το φαινόμενο των διαρροών και απωλειών, αν είχε φροντίσει ο Δήμος Πατρέων να ξεπληρώσει το χρέος του προς τη ΔΕΥΑΠ, δεν θα είχαμε οδηγηθεί, από ιδεολόγους που οραματίζονται την κοινωνική ανατροπή, στην αύξηση του κόστους ενός κοινωνικού αγαθού.

Το ύστερο ενδιαφέρον για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η δεκαετής καθυστέρηση για τη σύνταξη μελέτης για την επέκταση του διυλιστηρίου, η αποποίηση ευθυνών και ο μόνιμα καταγγελτικός λόγος για τα κόμματα (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) που έχουν ασκήσει κεντρική διοίκηση, δεν πείθουν πια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Λαϊκή Συσπείρωση στην Πάτρα αυξάνει το κόστος του νερού και επιβαρύνει τους δημότες μας.

