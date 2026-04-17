Πάτρα: Αύξηση 20% στα ενοίκια την τελευταία τριετία – Τι λένε παράγοντες της αγοράς

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία έρευνας σχετικά με την αύξηση στις τιμές των ενοικίων, καθώς η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με ρυθμό +10,1%, πίσω μόνο από την Κροατία. Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 93,6%. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Πάμε να δούμε τι ισχύει σε επίπεδο όμως Πάτρας, όπου επίσης τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μεγάλη άνοδος στις τιμές ενοικίων. Η «Πελοπόννησος» μίλησε με δύο κτηματομεσίτες που έχουν μεγάλη εμπειρία στη αγορά. Τον Αλέξανδρο Κατσιφάρα και τη Σοφία Λοτσάρη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αύξηση που έχει καταγραφεί στην Πάτρα την τριετία 2023-2025, με το 2026 να δείχνει «πάγωμα» στις τιμές.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΟΔΟ

Ο Αλέξανδρος Κατσιφάρας τόνισε τα εξής: «Υπάρχει μεγάλη αύξηση στα ενοίκια, ιδίως σε δυάρια και γκαρσονιέρες, και όχι μόνο στις μισθώσεις, αλλά και στις αγοραπωλησίες, ιδιαίτερα σε νεόδμητα ακίνητα. Μετά από μια δεκαετία κατά την οποία οι τιμές παρέμεναν καθηλωμένες, από το 2021 έως και το 2025 καταγράφηκε σημαντική άνοδος, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 30%.

Ενα διαμέρισμα μπορεί να κοστίζει πλέον περισσότερα από 400 ευρώ, όταν πριν από λίγα χρόνια ενοικιαζόταν προς 300 ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφεται και στις τιμές πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο, οι οποίες, ανάλογα με την κατασκευή και την περιοχή, φτάνουν ακόμη και τα 3.000 ευρώ. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια σταθερότητα στις τιμές, οι οποίες δεν δείχνουν τάση περαιτέρω ανόδου».

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Από την πλευρά της, η Σοφία Λοτσάρη υπογράμμισε τα εξής: «Οπως και στην Αθήνα, έτσι και στην Πάτρα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Ειδικά την τριετία 2023-2025, καταγράφηκε άνοδος κατά μέσο όρο του 20%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, μια γκαρσονιέρα που το 2021 ενοικιαζόταν προς 240–250 ευρώ, πλέον μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 350 ευρώ. Ενα διαμέρισμα που κόστιζε 300 ευρώ, σήμερα ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ. Βεβαίως, επειδή το τελευταίο διάστημα κατασκευάστηκαν πολλά νέα σπίτια και πολυκατοικίες, τους τελευταίους μήνες οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί, παρουσιάζοντας μάλιστα και ελαφρώς καθοδική τάση. Οσα διαμερίσματα βρίσκονται κοντά στο κέντρο ή στη θάλασσα διατηρούν τις αυξημένες τιμές, ενώ στα υπόλοιπα παρατηρείται μια μικρή πτώση. Εκτιμώ ότι για ένα χρονικό διάστημα η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει, με τις τιμές να διατηρούνται σταθερές».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



