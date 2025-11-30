Πάτρα: Αγωνία για τον 27χρονο Κωνσταντίν Νανούση – Εξαφανίστηκε μετά την αποφυλάκισή του

Ο νεαρός αγνοείται από το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου 2025, ενώ η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Η υπηρεσία Silver Alert ζητά τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία στο 1065, όλο το 24ωρο.

30 Νοέ. 2025 12:09
Pelop News

Σε κινητοποίηση έχει τεθεί η «Γραμμή Ζωής» μετά την εξαφάνιση του Κωνσταντίν Νανούση, 27 ετών, από την περιοχή του Καταστήματος Κράτησης Πατρών.

Ο νεαρός αγνοείται από το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου 2025, ενώ η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Η υπηρεσία Silver Alert ζητά τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία στο 1065, όλο το 24ωρο.

Σε ανακοίνωσή της η “Γραμμής Ζωής” αναφέρει:

Υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.
Ο Κωνσταντίν Νανούση, 27 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή του Καταστήματος Κράτησης Πατρών, στην Πάτρα, το απόγευμα της 24/11/25.
Έχει μαύρα κοντά μαλλιά, ελαφρύ μουστάκι και μούσι, καστανά μάτια, ύψος 1,75μ και είναι αδύνατος.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, μαύρο αθλητικό φούτερ με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 27/11/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
