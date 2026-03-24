Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι

Νέο περιστατικό βίας σε σχολικό περιβάλλον προκαλεί έντονη ανησυχία στην Πάτρα, μετά την καταγγελλόμενη επίθεση 16χρονου μαθητή σε παιδί Δημοτικού στα Βραχνεΐκα. Η υπόθεση πήρε άμεσα τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία.

24 Μαρ. 2026 11:10
Pelop News

Ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό βίας σε σχολικό περιβάλλον καταγράφηκε στην Πάτρα, αυτή τη φορά στα Βραχνεΐκα, με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο μαθητή Λυκείου και θύμα ένα παιδί μόλις 8 ετών.

Το συμβάν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα σε σχολική μονάδα της περιοχής, όταν ο ανήλικος φέρεται να πλησίασε τον μικρό μαθητή και να τον χτύπησε στο πρόσωπο. Η διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε άμεσα και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο και βρήκαν στην κατοχή του μαχαίρι. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, υποστήριξε ότι το είχε μαζί του για λόγους αυτοπροστασίας. Σε ό,τι αφορά την επίθεση, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το 8χρονο παιδί ενοχλούσε τη μικρότερη αδελφή του και της αφαιρούσε αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Το περιστατικό προκαλεί νέα ανησυχία στην τοπική κοινωνία και επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για τα όρια της βίας μεταξύ ανηλίκων, αλλά και για το πόσο εκτεθειμένοι παραμένουν οι σχολικοί χώροι απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ