Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου – Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, δεν αποκαλύπτει τους δράστες

Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού καταγγέλθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, με 18χρονο να εντοπίζεται βαριά χτυπημένος στο σπίτι του. Παρά την κατάσταση του, ο νεαρός δεν συνεργάζεται με την Αστυνομία, δυσκολεύοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

20 Νοέ. 2025 11:16
Pelop News

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Αστυνομία της Πάτρας έπειτα από καταγγελία συγγενικού προσώπου 18χρονου, το οποίο ανέφερε ότι ο νεαρός είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα ατόμων. Ο 18χρονος εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα, όμως αρνείται να αποκαλύψει ποιοι τον επιτέθηκαν, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος που κάλεσε ανέφερε ότι ο ξυλοδαρμός είχε σημειωθεί αργά τη νύχτα, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να δώσει ξεκάθαρη τοποθεσία του συμβάντος, καθώς κάθε φορά παρέθετε διαφορετικό σημείο. Η ασάφεια αυτή δυσκόλεψε τις έρευνες των αστυνομικών, που προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον χώρο του επεισοδίου.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., όταν έφτασαν στο σπίτι του 18χρονου, διαπίστωσαν ότι έφερε σοβαρά χτυπήματα σε πολλά σημεία του σώματός του. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ο νεαρός αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες ή να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το περιστατικό, εμποδίζοντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει τόσο τα πρόσωπα που εμπλέκονται όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
