Πάτρα: Αιχμές για το εορταστικό ωράριο από την «Εμπορική Ανανέωση» – Καταγγελία για έλλειψη διαβούλευσης στον Εμπορικό Σύλλογο

Νέες αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας διατυπώνει η «Εμπορική Ανανέωση», με αφορμή την ανακοίνωση του εορταστικού ωραρίου, κάνοντας λόγο για πρακτικές που αγνοούν τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Σύμφωνα με την παράταξη, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου δόθηκε στη δημοσιότητα εορταστικό ωράριο χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, συζήτηση ή σχετική ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως υποστηρίζει, η επιλογή αυτή συνιστά σοβαρή θεσμική εκτροπή για έναν ιστορικό φορέα που οφείλει να λειτουργεί με συλλογικότητα και διαφάνεια.

Η «Εμπορική Ανανέωση» επισημαίνει ότι η αγορά βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα πιεστική περίοδο και τονίζει πως, ακριβώς γι’ αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος θα έπρεπε να αναζητά λύσεις μέσα από ουσιαστικό διάλογο και προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες, με βασικό γνώμονα τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ασκεί κριτική και στο περιεχόμενο της απόφασης, σημειώνοντας ότι η απλή επανάληψη του περσινού μοντέλου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκυρίας. Όπως αναφέρει, ο σύλλογος χρειάζεται νέες προσεγγίσεις, συγκεκριμένες προτάσεις και πιο δημιουργική σκέψη, στοιχεία που –κατά την παράταξη– απουσιάζουν από τη σημερινή διοικητική πρακτική.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι για ακόμη μία φορά αναδεικνύεται, όπως αναφέρει, η υποβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας του συλλόγου, με τις συλλογικές διαδικασίες να παραμερίζονται από τις επιλογές της ηγεσίας.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον Γιάννη Ρούπα, εκ μέρους της «Εμπορικής Ανανέωσης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



