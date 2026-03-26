Πάτρα: Αιχμές για το εορταστικό ωράριο από την «Εμπορική Ανανέωση» – Καταγγελία για έλλειψη διαβούλευσης στον Εμπορικό Σύλλογο

Σκληρή κριτική στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας ασκεί η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση», με αφορμή τη δημοσιοποίηση του εορταστικού ωραρίου. Στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει μονομερείς αποφάσεις, απουσία συλλογικής διαδικασίας και έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας.

26 Μαρ. 2026 11:37
Νέες αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας διατυπώνει η «Εμπορική Ανανέωση», με αφορμή την ανακοίνωση του εορταστικού ωραρίου, κάνοντας λόγο για πρακτικές που αγνοούν τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Σύμφωνα με την παράταξη, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου δόθηκε στη δημοσιότητα εορταστικό ωράριο χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, συζήτηση ή σχετική ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως υποστηρίζει, η επιλογή αυτή συνιστά σοβαρή θεσμική εκτροπή για έναν ιστορικό φορέα που οφείλει να λειτουργεί με συλλογικότητα και διαφάνεια.

Η «Εμπορική Ανανέωση» επισημαίνει ότι η αγορά βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα πιεστική περίοδο και τονίζει πως, ακριβώς γι’ αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος θα έπρεπε να αναζητά λύσεις μέσα από ουσιαστικό διάλογο και προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες, με βασικό γνώμονα τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ασκεί κριτική και στο περιεχόμενο της απόφασης, σημειώνοντας ότι η απλή επανάληψη του περσινού μοντέλου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκυρίας. Όπως αναφέρει, ο σύλλογος χρειάζεται νέες προσεγγίσεις, συγκεκριμένες προτάσεις και πιο δημιουργική σκέψη, στοιχεία που –κατά την παράταξη– απουσιάζουν από τη σημερινή διοικητική πρακτική.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι για ακόμη μία φορά αναδεικνύεται, όπως αναφέρει, η υποβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας του συλλόγου, με τις συλλογικές διαδικασίες να παραμερίζονται από τις επιλογές της ηγεσίας.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον Γιάννη Ρούπα, εκ μέρους της «Εμπορικής Ανανέωσης».

15:48 Πακιστάν: Μεταφέρουμε μηνύματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
15:44 Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
15:24 Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα
15:16 Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες
15:12 Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:07 Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
15:05 Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση
15:02 Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»
15:00 Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο
14:57 ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο – Ανδρουλάκης την Παρασκευή, Παπανδρέου και Βενιζέλος το Σάββατο
14:50 Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο
14:41 Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης
14:36 Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του
14:34 Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
14:23 Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο
14:19 Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη
14:13 Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη
14:13 Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα
14:09 Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα
