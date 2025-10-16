Πάτρα, Αίγιο, Πύργος, Ναύπακτος και Αγρίνιο συμμετέχουν στη «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με μήνυμα «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει για 19η χρονιά στη «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», μια δράση που στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη τροχαίων δυστυχημάτων.

Πάτρα, Αίγιο, Πύργος, Ναύπακτος και Αγρίνιο συμμετέχουν στη «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16 Οκτ. 2025 12:58
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην 19η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειάς, όπως Πάτρα, Αίγιο, Πύργο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο κ.α.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως των νέων στη χώρα μας, ώστε να αντιληφθούν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, υιοθετώντας πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί αλλά και ως συνεπιβάτες.

«Το αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί πανευρωπαϊκά μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Η οδική ασφάλεια και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί θέμα μείζονος σημασία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, με ιδιαίτερη χαρά συνεργαζόμαστε για μία ακόμη φορά με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” για την υλοποίηση δράσεων με παιδευτικό χαρακτήρα προκειμένου να ανατραπούν σταδιακά τα τραγικά νούμερα των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του, με αφορμή τη δράση ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:41 Διπλό φονικό στη Φοικινούντα: Το δρομολόγιο και οι καταθέσεις οδήγησαν την ΕΛΑΣ στους 22χρονους
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ