Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους

Μελάς: «Μας καθυστερεί το Δασαρχείο» – Βαλτωμένο εργοτάξιο η Υπαπαντής, ανοχύρωτοι οι κάτοικοι

Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το... τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό - «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους «Στενεύουν ακόμα περισσότερο τον δρόμο, δεν θα χωράει να στρίψει πυροσβεστικό σε περίπτωση ανάγκης» λέει η κ. Πετροπούλου
17 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Στον πυρόπληκτο λόφο του Γηροκομειού, εκεί που τα σπίτια ακουμπάνε στα καμένα πρανή, η οδός Υπαπαντής παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης. Δρόμος αποκλεισμένος για τη δημιουργία τοιχίου αντιστήριξης, που όμως ούτε καν έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Ο δρόμος είναι αποκλεισμένος, σκαμμένος, με υλικά πεταμένα και ένα εργοτάξιο που κανείς δεν γνωρίζει πότε -ή αν- θα ξαναπιάσει δουλειά.

Οι κάτοικοι δεν κρύβουν την αγανάκτησή τους. Βλέπουν το έργο -που αφορά την αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2024- να σέρνεται ακόμα.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», κάνουν λόγο για «κοροϊδία», «αποκλεισμό» και «σοβαρούς κινδύνους», την ώρα που ο χειμώνας έχει ήδη μπει και κάθε δυνατή νεροποντή θα μπορούσε να μετατραπεί σε απειλή για ζωές και περιουσίες.

Το έργο ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, για δύο μόλις ημέρες προχώρησε από τα συνεργεία του Δήμου, και έκτοτε… πάγωσε. Υστερα, στις αρχές Νοεμβρίου, έφτασαν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ για μετατόπιση του αγωγού. Εκαναν το δικό τους κομμάτι και έφυγαν. Από τότε, σιωπή. Ο δρόμος μισοσκαμμένος, πρανή εκτεθειμένα, τα σπίτια των κατοίκων «φυλακισμένα» πίσω από ένα εργοτάξιο που κανείς δεν προχωρά.

«Είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν μπορούμε ούτε πετρέλαιο να φέρουμε για τους καυστήρες. Είναι δραματική η κατάσταση» λέει η κυρία Σταυροπούλου, που διαμένει στο σημείο εδώ και 40 χρόνια. Με τη φωνή της να τρέμει από οργή, συνεχίζει: «Μας λένε να κάνουμε υπομονή. Πόση; Από πέρυσι το καλοκαίρι και ακόμα τίποτα; Τώρα που θα έπρεπε να έχει τελειώσει, δεν έχει γίνει ούτε το μισό!».

Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το... τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό - «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους

“Από το καλοκαίρι του 2024 περιμένουμε το τοιχίο αντιστήριξης” λέει η κα Μαρία Σταυροπούλου

Με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται, η ήδη στενή οδός Υπαπαντής θα στενέψει κι άλλο. Με μεγάλη δυσκολία δύο οχήματα θα μπορέσουν να περάσουν, εφόσον διασταυρωθούν. Οσο για πυροσβεστικό, ασθενοφόρο ή βυτιοφόρο με πετρέλαιο; Αδύνατον.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, μιλώντας στην «Π», υποστηρίζει ότι ο εργολάβος θα ξεκινήσει σύντομα. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά την αποδίδει στις απαιτήσεις του Δασαρχείου να συνταχθεί περιβαλλοντική μελέτη για τα πρανή. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να μην υπάρξει περαιτέρω χρονοτριβή, ο Δήμος αποφάσισε να μετατοπίσει θεμελιακά το τοιχίο προς τον δρόμο. Κάτι που, όπως υποστηρίζει, δεν στενεύει την οδό.

Ωστόσο, από την αυτοψία της «Π» το στένεμα της οδού είναι εμφανές. Ο δρόμος πλέον θυμίζει μονοπάτι και όχι οδό πρόσβασης σε κατοικημένη περιοχή. Οι κάτοικοι αντιδρούν: «Λένε ότι δεν στενεύει ο δρόμος. Ας έρθουν να περάσουν με αυτοκίνητο. Εχουν γίνει ατυχήματα στο παρελθόν, τώρα θα είναι ακόμα χειρότερα…» σημειώνει η κυρία Πετροπούλου.
Το χειρότερο, όμως, είναι η αβεβαιότητα. Κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα επανεκκινήσουν τα έργα. Κανείς δεν ενημερώνει. Και οι κάτοικοι, με τον χειμώνα μπροστά τους, φοβούνται ότι μια δυνατή νεροποντή αρκεί να φέρει την καταστροφή…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:09 Η Πάτρα στο τιμόνι της κρουαζιέρας – Συνέδριο για τη νέα εποχή του θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ