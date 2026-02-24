Πάτρα: Ακύρωση παραστάσεων «Ο Κος Αμιλκάρ» από το Ρεφενέ
Η ανακοίνωση για την ακύρωση τριών παραστάσεων από το Ρεφνενέ Πάτρας
Το ΔΣ του «ΕΣΠ Ρεφενέ» ανακοινώνει τη ματαίωση των τριων παραστάσεων στο θέατρο «Αγορά» για το έργο “Ο Κος Αμιλκάρ” (27,28/2 & 1/3/2026) για λόγους υγείας.
«Σύντομα θα βρεθεί ο χρόνος και η συγκυρία να επανέλθουμε στο θέατρο, αφού το έχουμε υποσχεθεί στο πατρινό κοινό. Ο Κος Αμιλκάρ λοιπόν θα ανανεώσει οσονούπω τα ραντεβού του. Ζητούμε τη συμπάθεια σας!», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
