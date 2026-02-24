Πάτρα: Ακύρωση παραστάσεων «Ο Κος Αμιλκάρ» από το Ρεφενέ

Το ΔΣ του «ΕΣΠ Ρεφενέ» ανακοινώνει τη ματαίωση των τριων παραστάσεων στο θέατρο «Αγορά» για το έργο “Ο Κος Αμιλκάρ” (27,28/2 & 1/3/2026) για λόγους υγείας.

«Σύντομα θα βρεθεί ο χρόνος και η συγκυρία να επανέλθουμε στο θέατρο, αφού το έχουμε υποσχεθεί στο πατρινό κοινό. Ο Κος Αμιλκάρ λοιπόν θα ανανεώσει οσονούπω τα ραντεβού του. Ζητούμε τη συμπάθεια σας!», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



