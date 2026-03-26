MFS και Λαιμού Θηλιά σε ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό project με live, open mic και εικαστικές δράσεις

Πάτρα: All day event στο Θέατρο Act με την παρουσίαση του άλμπουμ “ELEPHANT”
26 Μαρ. 2026 16:40
Pelop News

Ένα ξεχωριστό all day event φιλοξενεί το Θέατρο Act το Σάββατο 28 Μαρτίου, με αφορμή την παρουσίαση του νέου άλμπουμ “ELEPHANT” από τους MFS και Λαιμού Θηλιά.

Το project “ELEPHANT” συνδυάζει spoken word, rap και σύγχρονα beats, επιχειρώντας να φωτίσει «τον ελέφαντα στο δωμάτιο» – εκείνα τα ζητήματα που όλοι γνωρίζουν αλλά αποφεύγουν να εκφράσουν ανοιχτά.

Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ δράσεις και performances

Ο χώρος ανοίγει από τις 13:00 το μεσημέρι, φιλοξενώντας εικαστική έκθεση, installations και video art, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως οι Skoura Moodzoura, Phaedra, Haki, Maria Giannourakou και MFS Edit Lab.

Από τις 17:00 έως τις 20:00, το πρόγραμμα περιλαμβάνει live jam session με τον Minister Mog, με ανοιχτά μικρόφωνα για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να μοιραστούν δικά τους κείμενα και rap.

Live παρουσίαση στις 21:00 με guest εμφανίσεις

Η κορύφωση της βραδιάς έρχεται στις 21:00 με τη ζωντανή παρουσίαση του άλμπουμ, ενώ θα προηγηθούν opening acts από τους Sawthem και Lotus, καθώς και guest εμφάνιση από τον Maoue.

Στον χώρο θα διατίθεται επίσης merchandise των καλλιτεχνών.

Στο θέατρο act το Σάββατο 28/3 από τις 13.00.

Open mic spoken word στις 17.00.

Live παρουσίαση δίσκου στις 21.00

Προπώληση: https://elephantalbum.bigcartel.com/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2610272037 & 6936122263

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:40 Κεφαλογιάννη-Μάτσας: Κορυφώνεται η μεγάλη μάχη, να καταθέσουν τα παιδιά στο δικαστήριο ζητά η υπουργός, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γιος δημοσιογράφου επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε αστυνομικό!
19:20 Ενεργά μέλη, υποστηρικτές και φίλοι στήριξαν το 2025 την Κοινο_Τοπία και τις δράσεις της
19:10 Λήμνος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το λιμάνι
19:00 Κιμ και Λουκασένκο σφράγισαν τη σύμπλευσή τους με νέα συνθήκη συνεργασίας
19:00 Μπα; Τώρα ο Παναγόπουλος είναι καθαρός;
18:58 Patras Half Marathon: Στόχος να ξεπεράσει τους 10.000 δρομείς
18:55 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: Σε πτωτική πορεία τα κρούσματα, μία απώλεια από Covid και 5 από γρίπη
18:52 Ρούτε: Βλέπει κοινό μέτωπο ανάμεσα σε Ιράν, Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα
18:51 Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είμαι πολύ καλά και πολύ ερωτευμένη»
18:41 «Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε», μαρτυρία για το φονικό στην Καλαμαριά
18:39 Ξεχωριστή βραδιά για τη Ρις Γουίδερσπουν: Το πάρτι γενεθλίων στο Νάσβιλ και το τρυφερό βίντεο
18:30 Πάτρα: Ετοιμάζεται μελέτη για την Κανακάρη – Η «τρύπα» και η αποκατάσταση
18:29 Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: Λεωφορείο βυθίστηκε σε ποταμό και άφησε πίσω του δεκάδες θύματα
18:20 «Και με ενάμισι πόδι οφείλεις να αποτίσεις φόρο τιμής στην 25η Μαρτίου» συγκλονίζει ο Δήμαρχος που δίνει μάχη με τον καρκίνο
18:15 Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε 18 χρόνια κάθειρξη στον Ταρίκ Ραμαντάν για τρεις βιασμούς
18:09 Αναδιώτης για Οδοντωτό:«Κορύφωση της αδιαφορίας για την ασφάλεια των πολιτών και την τοπική οικονομία»
18:07 Ανακατατάξεις στο ANT1+: Alter Ego και Motor Oil αποκτούν θέση στο μετοχικό σχήμα
18:00 Πολύνα Γκιωνάκη στην «Π»: «Λέω “όχι” στις φτηνές συνταγές»
17:58 Νέες αιχμές Τραμπ για Χέγκσεθ: «Δεν θέλει να κλείσει αυτό το μέτωπο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
