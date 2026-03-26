Πάτρα: All day event στο Θέατρο Act με την παρουσίαση του άλμπουμ “ELEPHANT”

Ένα ξεχωριστό all day event φιλοξενεί το Θέατρο Act το Σάββατο 28 Μαρτίου, με αφορμή την παρουσίαση του νέου άλμπουμ “ELEPHANT” από τους MFS και Λαιμού Θηλιά.

Το project “ELEPHANT” συνδυάζει spoken word, rap και σύγχρονα beats, επιχειρώντας να φωτίσει «τον ελέφαντα στο δωμάτιο» – εκείνα τα ζητήματα που όλοι γνωρίζουν αλλά αποφεύγουν να εκφράσουν ανοιχτά.

Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ δράσεις και performances

Ο χώρος ανοίγει από τις 13:00 το μεσημέρι, φιλοξενώντας εικαστική έκθεση, installations και video art, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως οι Skoura Moodzoura, Phaedra, Haki, Maria Giannourakou και MFS Edit Lab.

Από τις 17:00 έως τις 20:00, το πρόγραμμα περιλαμβάνει live jam session με τον Minister Mog, με ανοιχτά μικρόφωνα για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να μοιραστούν δικά τους κείμενα και rap.

Live παρουσίαση στις 21:00 με guest εμφανίσεις

Η κορύφωση της βραδιάς έρχεται στις 21:00 με τη ζωντανή παρουσίαση του άλμπουμ, ενώ θα προηγηθούν opening acts από τους Sawthem και Lotus, καθώς και guest εμφάνιση από τον Maoue.

Στον χώρο θα διατίθεται επίσης merchandise των καλλιτεχνών.

Προπώληση: https://elephantalbum.bigcartel.com/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2610272037 & 6936122263

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



