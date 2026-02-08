Πάτρα: Αλλαγή δεδομένων στην κτηματομεσιτική αγορά, ποιες είναι «hot spot» περιοχές
Οικοδομές σε νέες γειτονιές της Πάτρας
Παρά τα όσα καταγράφονται για την αύξηση τιμών στις νέες κατοικίες και την «κόπωση» που δείχνει η αγορά, η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε άνοδο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Πάτρα.
Αλλωστε το 2025 έκλεισε με αυξητική τάση, καθώς οι άδειες που εκδόθηκαν ήταν αισθητά αυξημένες σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.
Το γεγονός ότι η αύξηση οικοδομικών υλικών έχει φέρει μεγάλες ανατιμήσεις στα διαμερίσματα, οδήγησε, ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στην ανέγερση οικοδομών σε άλλες περιοχές, εκεί όπου τα οικόπεδα είναι οικονομικότερα. Αυτό, κατ’ επέκταση, διαμόρφωσε σε πιο προσιτά επίπεδα και τις τιμές πώλησης των διαμερισμάτων.
Το νέο «hot spot» της οικοδομικής δραστηριότητας εκτείνεται από την οδό Παπαφλέσσα έως την οδό Ιεροθέου, δηλαδή σε μια ζώνη περίπου δέκα οικοδομικών τετραγώνων. Στην περιοχή παρατηρείται έντονη κινητικότητα, με ανέγερση νέων οικοδομών, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων μεταξύ τους.
Η αυτοψία της «Π» καταδεικνύει ότι σε μία μικρή γεωγραφικά ακτίνα έχουν ξεκινήσει να χτίζονται πολυκατοικίες διαφόρων μεγεθών, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών παραμένει υψηλό, απλά οι κατασκευαστές χτίζουν σε νέες περιοχές ώστε να προσφέρουν οικονομικότερη τιμή στον ενδιαφερόμενο.
Ας δούμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία:
– Στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και Γεωργίου Ολυμπίου ανεγείρεται τριώροφη οικοδομή, ενώ σε απόσταση λίγων μέτρων, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Γεωργίου Ολυμπίου, κατασκευάζεται ακόμη μία, τεσσάρων ορόφων.
– Ενα τετράγωνο μακρύτερα, στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μαιζώνος -στο σημείο όπου παλαιότερα λειτουργούσε το νυχτερινό κέντρο «Χάραμα»- ανεγείρεται πενταώροφη οικοδομή, ενώ λίγα μέτρα πιο πάνω, στην οδό Ναυαρίνου -ανάμεσα στις οδούς Σμύρνης και Χαριλάου Τρικούπη- κατασκευάζεται επίσης τετραώροφη πολυκατοικία.
– Η οικοδομική δραστηριότητα δεν σταματά εκεί, καθώς λίγο πιο πάνω, στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Bασιλειάδου, ανεγείρεται νέα τετραώροφη οικοδομή.
Μιλάμε, δηλαδή, για πέντε νέες οικοδομές σε απόσταση που δεν ξεπερνά το 1,5 χιλιόμετρο μεταξύ τους και είναι ενδεικτικό για τη ζήτηση που έχει η περιοχή.
Αν προχωρήσουμε πιο πάνω, θα διαπιστώσουμε έντονη δραστηριότατα και σε άλλα κοντινά σημεία, όπως είναι πενταώροφη οικοδομή στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Τεμπονέρα που ολοκληρώνεται σύντομα και στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πωληθεί τα περισσότερα διαμερίσματα.
Μέσα σε έναν άξονα δέκα οικοδομικών τετραγώνων, οι κατασκευές οικοδομών πληθαίνουν, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες στεγαστικές ανάγκες, οι οποίες έχουν, όμως, ως ζητούμενο και την οικονομική αγορά και για αυτό παρατηρούμε την μετατόπιση.
ΔΟΥΡΟΣ: «ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ»
Ποιοι είναι, όμως, οι λόγοι που οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη περιοχή για να επενδύσουν; Η «Π» απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη του μεσιτικού γραφείου «Keller Williams West», Θάνο Δούρο, ζητώντας του να εξηγήσει γιατί το ενδιαφέρον για νέες οικοδομές έχει μετατοπιστεί σε άλλα σημεία.
Ο Θάνος Δούρος τόνισε τα εξής: «Ισχύει ότι πλέον το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στην περιοχή από την Παπαφλέσσα μέχρι την Ελευθερίου Βενιζέλου και οι λόγοι είναι δύο. Αφενός η βόρεια πλευρά της πόλης δεν έχει διαθέσιμα οικόπεδα -τα λίγα που έχουν απομείνει είναι πολύ ακριβά- και αφετέρου στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει πληθώρα οικοπέδων σε βατές τιμές. Είναι μια οικιστική περιοχή, κοντά στο κέντρο της πόλης, και πιστεύω ότι θα δούμε έντονη οικοδομική δραστηριότητα το επόμενο διάστημα. Βέβαια, η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδανική για ανάπτυξη διαμερισμάτων μεσαίου μεγέθους που αφορούν κυρίως οικογένειες και ζευγάρια και όχι τόσο φοιτητές που προτιμούν την Αγυιά, λόγω της εγγύτητας με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σε κάθε περίπτωση, αναπτύσσονται οικοδομές κι επειδή τα οικόπεδα δεν θεωρούνται ακριβά, εκτιμώ ότι και τα διαμερίσματα θα είναι σε φυσιολογικές τιμές».
