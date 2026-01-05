Πάτρα: Αλλαγή μορφής στο Veso Mare – Νέα εποχή για έναν χώρο-ορόσημο της πόλης

Με την έλευση του 2026, αλλάζει αισθητά το τοπίο στον εμβληματικό και ιστορικό πολυχώρο της Πάτρας, το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων. Δύο σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις, σε εμπόριο και ψυχαγωγία, επανακαθορίζουν τη φυσιογνωμία του: από τη μία, η εξαγορά του ακινήτου από την Jumbo και, από την άλλη, η αλλαγή ιδιοκτησίας του κινηματογράφου, που περνά στον Ομιλο Antenna και εντάσσεται στο δίκτυο των Village Cinemas. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για έναν χώρο-ορόσημο της πόλης.

Η Jumbo έχει ανακοινώσει την απόκτηση του 100% της εταιρείας «Herald Ελλάς 2», θυγατρικής της Eurobank και ιδιοκτήτριας του Veso Mare, έναντι τιμήματος 10,8 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ταμειακά της διαθέσιμα. Με τη συναλλαγή αυτή, η εταιρεία κατέστη αποκλειστική ιδιοκτήτρια του εμπορικού κέντρου, αποκτώντας πλήρη έλεγχο στη διαχείριση του ακινήτου, στο οποίο ήδη λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματά της.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Jumbo για ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας της και μακροπρόθεσμη διασφάλιση της παρουσίας της σε κεντρικά εμπορικά σημεία. Παράλληλα, όμως, δημιουργεί νέα δεδομένα για το εμπορικό μίγμα του Veso Mare. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αξιοποίησης μέρους των χώρων για λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, όπως αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακατατάξεις.

Ερωτηματικό παραμένει η πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα ιδιοκτησία απέναντι σε άλλες επιχειρήσεις του πολυχώρου, ειδικά σε όσες δραστηριοποιούνται σε παρεμφερή ή ομοειδή αντικείμενα. Το κατά πόσο θα διατηρηθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του Veso Mare ή θα ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος του βασικού διαχειριστή, αποτελεί ζήτημα που παρακολουθεί στενά η τοπική αγορά.

Την ίδια ώρα, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της ψυχαγωγίας. Οι κινηματογραφικές αίθουσες του Veso Mare εξαγοράστηκαν από τον Ομιλο Antenna, ο οποίος, μετά την απόκτηση της Village Roadshow Operations Hellas, επεκτείνει δυναμικά το αποτύπωμά του στον χώρο του σινεμά. Από τον Μάρτιο του 2026, ο κινηματογράφος αναμένεται να μετονομαστεί σε Village Cinemas, εντασσόμενος σε ένα πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονων multiplex, με αναβαθμισμένες υποδομές εικόνας και ήχου.

Η διπλή αυτή αλλαγή –στο εμπορικό και στο ψυχαγωγικό σκέλος– τοποθετεί το Veso Mare σε μια μεταβατική φάση. Η οικονομική ισχύς της Jumbo και η επενδυτική δυναμική του Ομίλου Antenna δημιουργούν προοπτικές ανανέωσης και ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα εγείρουν ερωτήματα για τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην επιχειρηματική στρατηγική και τον ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει ο πολυχώρος στην καθημερινότητα της Πάτρας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



