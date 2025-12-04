Πάτρα: Αλλάζουν στέγη τα Διοικητικά Δικαστήρια

Σε νέα, σύγχρονη «στέγη» στο κέντρο της Πάτρας θα μεταφερθούν τα Διοικητικά Δικαστήρια της πόλης, σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης που υπεγράφη χθες στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ακίνητο βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Γούναρη, Κανακάρη και Κανάρη και διαθέτει τρεις ορόφους και υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 3.724 τετραγωνικών μέτρων.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, καθώς και εκπροσώπων της εκμισθώτριας εταιρείας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ. Τη μίσθωση υπέγραψαν η υπηρεσιακή γραμματέας του υπουργείου, Βασιλική Γιαβή, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, Γεώργιος Ταμπουρέας, αλλά και ο απερχόμενος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Αθανάσιος Ζούπας.

Ο κ. Ζούπας τόνισε στην «Π»:

«Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές επιτυχίες μας, αφού ένας από τους στόχους, επιτυγχάνεται μετά από μακροχρόνια και συνεχή προσπάθεια. Η μίσθωση, σε μικρή ακτίνα από το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, σε συνδυασμό με το κτίριο της οδού Μαιζώνος και Βότση, θα εξυπηρετήσει για πολλά χρόνια τις ανάγκες της Δικαιοσύνης στην πόλη μας. Αλλος ένας στόχος επιτεύχθηκε, με επιμονή και μεθοδικότητα. Ολοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν ότι ο στόχος αυτός οφείλεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών».

Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το νέο κτίριο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο, γεγονός που διευκολύνει ουσιαστικά την πρόσβαση πολιτών, δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η λειτουργικότητα και η συνοχή των δικαστικών δομών στο κέντρο της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην καθολική προσβασιμότητα. Το κτίριο θα διαθέτει τρεις εισόδους για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια, ενώ θα είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, προβλέπεται εκτεταμένη ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του ακινήτου, ώστε να πληροί τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας και να επιδιωχθεί η πιστοποίηση LEED. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κλιματισμού, φωτισμός LED τελευταίας γενιάς, έξυπνο σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS), πλήρης παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, καθώς και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες ανακαίνισης και προσαρμογής θα ολοκληρωθούν και το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2027. Το νέο κτίριο θα αποτελέσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο απονομής Διοικητικής Δικαιοσύνης, αντάξιο των αναγκών της Πάτρας και των πολιτών της.

Η συγκεκριμένη μίσθωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

