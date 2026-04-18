Πάτρα: Αλβανός προσπάθησε να το σκάσει από το λιμάνι και συνελήφθη

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα της πόλης, την ώρα της διαδικασίας φόρτωσης επιβατικού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό

18 Απρ. 2026 21:00
Pelop News

Στην Πάτρα τις μεσημβρινές ώρες σήμερα (18/4/2026)ν , συνελήφθη από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής της πρωτεύουσας της Αχαΐας ένας 23χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, για παραβάσεις των άρθρων 82 παρ. 4 και 83 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, που αφορούν την απόπειρα παράνομης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία ανεπιθύμητου αλλοδαπού σε έδαφος SCHENGEN.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πατρών, την ώρα της διαδικασίας φόρτωσης επιβατικού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό.

Μάλιστα σύμφωνα με τις αρχές, ο 23χρονος επέδειξε ελλιπή ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία δεν του επέτρεπαν τη νόμιμη διαμονή σε χώρα του χώρου SCHENGEN. Έτσι κατά τον περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχε επιπλέον καταχώρηση στο σύστημα SCHENGEN με το μέτρο της άρνησης εισόδου και διαμονής ως υπηκόου τρίτης χώρας.

Πλέον ην προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, όπως προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, συνελήφθη ένας 23χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αλβανίας) για παράβαση των άρθρων 82 παρ. 4 και 83 παρ. 1 του Ν. 3386/05 (Απόπειρα παράνομης εξόδου από τη χώρα – Ανεπιθύμητος αλλοδαπός σε έδαφος SCHENGEN), από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής της Πάτρας.

Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα Πατρών κατά την διαδικασία φόρτωσης ενός επιβατικού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, ο 23χρονος κατείχε και επέδειξε ελλιπή ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία δεν του επιτρέπουν τη νόμιμη διαμονή του σε χώρο SCHENGEN.

Σε περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη επιπλέον ταυτότητας SCHENGEN με το μέτρο «άρνηση εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας σε έδαφος SCHENGEN». Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ