Πάτρα: Αναγκαία η αυτόνομη Χειρουργική Μεταμοσχευτική Κλινική στο ΠΓΝΠ – Τέσσερις μεταμοσχεύσεις το τελευταίο τριήμερο

Τέσσερις μεταμοσχεύσεις νεφρού και μία παγκρέατος από ζώντες και πτωματικό δότη έγιναν τις τρεις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Σωτήριο έργο που καθιστά αναγκαία πλέον τη λειτουργία αυτόνομης Χειρουργικής Μεταμοσχευτικής Κλινικής στο ΠΓΝΠ.

Τα μικρά θαύματα που επιτελούνται στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο της πόλης μας, επιβεβαιώνουν τη δυναμική του και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που είναι σε θέση να προσφέρει στους πολίτες. Αυτό όμως πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω, να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως ο διακεκριμένος επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων Νικόλαος Καρύδης. Η έλευση του κ. Καρύδη δεν ζωντάνεψε απλώς τις μεταμοσχεύσεις στο ΠΓΝΠ, φυσικά με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων και δη του καθηγητή και διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής Ιωάννη Μαρούλη, αλλά έκανε πρωτοποριακά βήματα, όπως οι διπλές μεταμοσχεύσεις νεφρού παγκρέατος.

Σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, είναι οι εξής:

Μεταμόσχευση από ζώντα δότη: Πατέρας 57 ετών έδωσε το νεφρό του στον γιο του 24 ετών, ο οποίος έπασχε από χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και υποβαλλόταν σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση.

Από δότη 59 ετών: Από το «Αττικόν» ήρθαν στο ΠΓΝΠ δύο νεφρικά μοσχεύματα. Το ένα τοποθετήθηκε σε ασθενή 46 ετών από την περιοχή του Αιτωλικού και το άλλο σε ασθενή 36 ετών από την Πάτρα. Και οι δύο έπασχαν από χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση.

Χθες βρισκόταν σε εξέλιξη διπλή μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος. Επέμβαση σπάνια σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στη Μονάδα Μεταμόσχευσης της Νεφρολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ με διευθυντή τον καθηγητή Ευάγγελο Παπαχρήστου, ο οποίος συνέδραμε σε όλη τη μεταμοσχευτική διαδικασία, όπως και ο κ. Μαρούλης.

Στις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες έγιναν με επικεφαλής τον κ. Καρύδη, συμμετείχαν οι νεφρολόγοι Λαμπρινή Φύσσα επιμελήτρια Α΄, Μάριος Παπασωτηρίου αναπληρωτής καθηγητής, Θεόδωρος Ντρίνιας επιμελητής Α’ και από το Αναισθησιολογικό Τμήμα η Αναστασία Ζώτου επίκουρη καθηγήτρια και η Αδαμαντία Αρέθα αναπληρώτρια καθηγήτρια.

Στην ομάδα αυτή θα πρέπει να προστεθεί το νοσηλευτικό και άλλων ειδικοτήτων προσωπικό, το οποίο πλαισίωσε τις πολύωρες επεμβάσεις, το ΕΚΑΒ και φυσικά η τοπική συντονίστρια του ΕΟΜ.

