Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»

Τέλος στο Γολγοθά των καρκινοπαθών βάζει η λειτουργία του νέου σύγχρονου Γραμμικού Επιταχυντή στον «Αγ. Ανδρέα». Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει η τελετή του αγιασμού, παρουσία του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

Πρόκειται για το μηχάνημα που αντικατέστησε αυτό που είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον ισόγειο χώρο του νοσοκομείου τον Δεκέμβριο του 2024.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα επί ένα και πλέον χρόνο καρκινοπαθείς να ταξιδεύουν στην Αθήνα, στα Γιάννενα ή όπου αλλού έβρισκαν ραντεβού για να υποβληθούν έγκαιρα σε ακτινοθεραπεία, καθώς ο Γραμμικός Επιταχυντής του ΠΓΝΠ δεν επαρκούσε για την κάλυψη των εκατοντάδων πασχόντων.

Η ταλαιπωρία αυτή λήγει και πλέον οι ασθενείς θα έχουν στη διάθεσή τους ένα υπερσύγχρονο θεραπευτικό μηχάνημα.

Η έλευση του υπουργού Υγείας αποτελεί και μία καλή ευκαιρία να δει για μία ακόμα φορά τις κτιριακές ανάγκες του νοσοκομείου για τη στέγαση των 160 περίπου κλινών που έχει ανάγκη το νοσοκομείο, ώστε να μη νοσηλεύονται ασθενείς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Οπως έχει γράψει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», η διοίκηση του νοσοκομείου έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Μία από αυτές αφορά στην ανέγερση ενός ακόμα ορόφου στο υπό κατασκευή κτίριο για τη στέγαση του φαρμακείου του νοσοκομείου. Οπως μας είχε δηλώσει ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπάκαβος, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη του Ογκολογικού Τμήματος στον όροφο αυτό, καθώς σήμερα λειτουργεί υπό άκρως πιεστικές και ακατάλληλες συνθήκες.

Απομένει η αποδοχή του αιτήματος και η δρομολόγηση της υλοποίησης από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

