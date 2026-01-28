Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»

Εγκαίνια την Τρίτη, παρουσία του Υπουργού Υγείας

Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς - Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα» Πριν από ένα χρόνο (18 Ιανουαρίου) ο κ. Γεωργιάδης βρισκόταν πάλι στον «Αγ. Ανδρέα» για τα εγκαίνια του ΠΕΤ ΣΚΑΝ
28 Ιαν. 2026 15:00
Pelop News

Τέλος στο Γολγοθά των καρκινοπαθών βάζει η λειτουργία του νέου σύγχρονου Γραμμικού Επιταχυντή στον «Αγ. Ανδρέα». Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει η τελετή του αγιασμού, παρουσία του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

Πρόκειται για το μηχάνημα που αντικατέστησε αυτό που είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον ισόγειο χώρο του νοσοκομείου τον Δεκέμβριο του 2024.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα επί ένα και πλέον χρόνο καρκινοπαθείς να ταξιδεύουν στην Αθήνα, στα Γιάννενα ή όπου αλλού έβρισκαν ραντεβού για να υποβληθούν έγκαιρα σε ακτινοθεραπεία, καθώς ο Γραμμικός Επιταχυντής του ΠΓΝΠ δεν επαρκούσε για την κάλυψη των εκατοντάδων πασχόντων.

Η ταλαιπωρία αυτή λήγει και πλέον οι ασθενείς θα έχουν στη διάθεσή τους ένα υπερσύγχρονο θεραπευτικό μηχάνημα.

Η έλευση του υπουργού Υγείας αποτελεί και μία καλή ευκαιρία να δει για μία ακόμα φορά τις κτιριακές ανάγκες του νοσοκομείου για τη στέγαση των 160 περίπου κλινών που έχει ανάγκη το νοσοκομείο, ώστε να μη νοσηλεύονται ασθενείς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Οπως έχει γράψει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», η διοίκηση του νοσοκομείου έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Μία από αυτές αφορά στην ανέγερση ενός ακόμα ορόφου στο υπό κατασκευή κτίριο για τη στέγαση του φαρμακείου του νοσοκομείου. Οπως μας είχε δηλώσει ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπάκαβος, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη του Ογκολογικού Τμήματος στον όροφο αυτό, καθώς σήμερα λειτουργεί υπό άκρως πιεστικές και ακατάλληλες συνθήκες.

Απομένει η αποδοχή του αιτήματος και η δρομολόγηση της υλοποίησης από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ