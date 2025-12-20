Πάτρα: Αναβάλλεται η χριστουγεννιάτικη εικαστική δράση στην πλατεία Γεωργίου

Αναβάλλεται η εκδήλωση δημιουργίας χριστουγεννιάτικων εικαστικών κατασκευών από παιδιά, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στην πλατεία Γεωργίου.

Όπως γνωστοποίησε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η απόφαση ελήφθη λόγω της πρόβλεψης για επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και των συμμετεχόντων.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δράσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

