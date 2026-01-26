Πάτρα: Αναβάλλεται η εκδήλωση κοπής πίτα του Ανδρέα Τσώκου

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 26/01/2026, στην Πάτρα, εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του πολιτευτή ΝΔ Αχαΐας, Ανδρέα Τσώκου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Με αίσθημα βαθιάς θλίψης και σεβασμού απέναντι στην ανθρώπινη απώλεια και τον πόνο των οικογενειών, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτάς μου στην Αχαΐα, λόγω του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

