Πάτρα: Αναβάλλεται η παρουσίαση της ιστορικής έρευνας «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών»
Στην αναβολή της παρουσίασης της ιστορικής έρευνας του κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» προχωρά η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών.
Αναβάλλεται η παρουσίαση της ιστορικής έρευνας του κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241, Πάτρα).
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναβολή της εκδήλωσης αποφασίστηκε εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την ημέρα.
Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» θα ενημερώσει εγκαίρως το κοινό για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της παρουσίασης.
