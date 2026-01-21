Πάτρα: Αναβάλλεται η παρουσίαση της ιστορικής έρευνας «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών»

Αναβάλλεται η παρουσίαση της ιστορικής έρευνας του κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241, Πάτρα).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναβολή της εκδήλωσης αποφασίστηκε εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την ημέρα.

Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» θα ενημερώσει εγκαίρως το κοινό για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της παρουσίασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



