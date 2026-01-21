Πάτρα: Αναβάλλεται η σημερινή κοπή πίτας της «Ελπίδας»
Λόγω κακοκαιρίας αναβάλλεται η εκδήλωση κοπής πίτας του Ογκολογικού Ξενώνα «Ελπίδα», στην Πάτρα.
Στην αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα Τετάρτη 21/01/2026, εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Ογκολογικού Ξενώνα «Ελπίδα» προχώρησαν οι υπεύθυνοι, λόγω της κακοκαιρίας.
Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 2/02/2026, στις 6 το απόγευμα με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ Χρυσόστομου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News