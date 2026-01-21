Πάτρα: Αναβάλλεται η σημερινή κοπή πίτας της «Ελπίδας»

Στην αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα Τετάρτη 21/01/2026, εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Ογκολογικού Ξενώνα «Ελπίδα» προχώρησαν οι υπεύθυνοι, λόγω της κακοκαιρίας.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 2/02/2026, στις 6 το απόγευμα με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ Χρυσόστομου.

